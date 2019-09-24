黨產會認定中廣為國民黨附隨組織 追徵77億餘元

2019-09-24 14:39 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



行政院黨產委員會議今天認定中廣為國民黨附隨組織。圖／本照資料照片 分享 facebook

行政院黨產委員會議今天認定中廣為國民黨附隨組織，並且做出行處分，命其名下的民雄機室、嘉義台及景美蟾蜍山機室共13筆土地移轉國有，中廣已移轉或出售的29筆土地，則將追徵其價款，追徵金額共計77億3138 萬餘元，追徵對象是中廣公司。

黨產會追徵價款中金額最高、最大宗的是中廣出售位於台北市仁愛的帝寶案，追徵金額67億3715萬餘元。

至於中廣所使用的電波頻率，依廣播電視法係由國家通訊傳播委員會管理，因此不纳入黨產會處理的範圍。

中廣應於收到黨產會行政處分書之次日起三十日內，將現有之不當取得財產移轉國有，並繳納追徵之價額。