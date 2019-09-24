台南議長郭信良接小英後援會長 蔡育輝：「尊重」

2019-09-24 14:24 聯合報 記者 聯合報 記者 謝進盛 ╱即時報導



退出民進黨的台南市議會議長郭信良宣布出任「蔡英文台南市後援會」總會長，引起政壇關注，國民黨台南市議員蔡育輝表示，郭是「有影響力的議長」，原希望他在總統、立委選舉時保持中立，但這是郭信良的自由，也尊重郭的選擇。