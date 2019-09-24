郭信良任小英後援會長 新潮流酸：就算共黨支持也歡迎

2019-09-24 14:11 聯合報 記者 聯合報 記者 修瑞瑩 ╱即時報導



台南市從民進黨退黨的現任議長郭信良，上午宣布接任蔡英文台南市後援會總會長，由於之前新潮流台北市議員梁文傑開砲「拉攏叛黨者沒原則」，黨內的鬥爭再度浮上檯面，而同屬新潮流的民進黨台南市黨部主委黃先柱則酸「反正要選舉了，就算是共產黨要支持小英也歡迎」

台南市民進黨的黨內爭鬥，在去年底郭信良退黨選上議長後，綠營分裂嚴重，而今年在新潮流的行政院前院長賴清德初選失利後，傷痕上再度撒鹽，目前小英台南競選團隊的主委是市長黃偉哲，夾在派系中，左右為難。據悉為了平息紛爭，郭任總會長後，可能會再聘陳唐山擔任後援的「總召集人」

蔡英文競選辦公室決策委員會召集人洪耀福，上月27日特別南下拜會郭信良，力邀郭擔任台南市小英後援會總會長，但卻引發梁文傑在臉書開砲，「叛黨被開除的人要去投靠柯文哲就算了，拉他幹嘛？一點基本原則都沒有。以後各縣市議會可以群起效尤嗎？」，後來郭對接任會長一事不置可否，今天卻突然宣布接任。

黃先柱今天表示，「後援會的事我不清楚，小英競總開會我已經好幾次沒去了」，記者問他身為黨部主委為何沒去開會，他輕描淡寫「在忙別的事啦」，黃先柱長期是賴清德的重要幕僚，在賴擔任台南市長時接任市黨部主委，一度因為中央輕罰議長選舉中跑票的黨籍議員，把市黨部關門抗議。

他酸「郭信良是自己宣布是總會長吧，但是有獲得其他後援會的認同嗎」，表示不是中央宣布而是郭自行宣布，地方上一定有意見。