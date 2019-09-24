高市議會準時散會護航韓國瑜？國民黨團駁綠：兩套標準

2019-09-24 13:26 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡容喬 ╱即時報導



高雄市議會日前透過政黨協商通過市長施政報告與質詢將在下午6點準時散會的決定，引發民進黨議員不滿，質疑是為市長韓國瑜參選總統護航。國民黨多位議員隨後也在中午大動作開記者會，反批民進黨「兩套標準」，黨團總召曾俊傑說，過去民進黨執政時，就通過將市政總質詢時間從1小時降到45分鐘，「這不是護航，什麼才叫護航！」

議員李雅靜也出示六都各項質詢和散會時間分析資料，指六都中有人5點下班、5點半下班，高雄市還沒登記人數的限制，質詢時間也比較長，是為了體恤議會員工，能準時6點下班，這在六都中還是倒數第二晚的，也是尊重專業跟市民託付的監督權。「到底哪裡不對了？」李雅靜說，高雄市議會在相關議事規則與議會監督的權利上，「從來沒有太超過，市民都可以評斷」。

李雅靜進一步解釋，六都中市長施政報告質詢時間，只有高雄市為每人15分鐘，其他有6分鐘、還有5分鐘，且高雄市為2天，新北、桃園、台中都是1天，台南則是由議長按燈邀請，也沒有順序。在總質詢部分，高雄在議長許崑源上任後，認為總質詢是議員監督市政的核心，將總質詢從民進黨執政時的45分鐘改回50分鐘；除了新北市是60分鐘外，其他縣市都是40分鐘或50分鐘。

陳美雅直指，前高雄市長陳菊在任時，民進黨籍的議長把總質詢時間從60分鐘縮短為45分鐘，民進黨也多數決表決通過，還可以讓陳菊在總質詢時請假、還能用書面質詢，「能否先告訴高雄市民，當時又是如何監督市政？」