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馬英九：台灣的腦礦 讓美國暢銷作家成為我們的粉絲

2019-09-24 13:20聯合報 記者張錦弘╱即時報導

前總統馬英九今天上午出席教育大愛菁師獎，他致詞時說，九年前美國紐約時報知名專欄作家、「世界是平的」、「世界又熱又平又擠」等暢銷書作者湯馬斯‧佛里曼（Thomas Friedman）首次造訪台灣，到總統府演講，曾到馬英九的辦公室聊了15分鐘。

佛里曼當時告訴馬英九，台灣實在非常另類，這麼小，卻有近4000億美元的外匯，非常不可思議。身為猶太人的佛里曼，曾被派到中東採訪，認為台灣和中國大陸的關係，就好像以色列和阿拉伯國家，差別是當時兩岸可以和平相處。

馬英九說，兩年後，佛里曼受訪時指出，全球除了美國之外，最喜歡的國家，就是台灣，成為台灣的粉絲，因為台灣沒什麼物產，沒有油、沒有媒、沒有鐵礦，但有一樣別人搶不走的東西，那就是「腦礦」，都是靠在座的各位（老師）。

馬英九表示，台灣天然資源實在不多，災害卻不少，但靠著我們有一群盡心盡力的老師，讓各個階段的孩子能獲得最好的教育。他從小到大學在台灣接受教育，畢業後留學美國，但不覺得以前的教育，有讓他吃到什麼虧，不會比美國學生差，靠的就是老師在每一階段，把學生的基礎打好；台灣的教育儘管有很多爭議及批評，但絕對不能否認老師的貢獻。

前總統馬英九今天上午出席教育大愛菁師獎，頒獎給58個得獎老師。記者張錦弘／攝影
前總統馬英九今天上午出席教育大愛菁師獎，頒獎給58個得獎老師。記者張錦弘／攝影
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馬英九佛里曼紐約時報

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