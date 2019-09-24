影／小英下月台南為後援會授旗 議長郭信良將重回綠營

2019-09-24 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



民進黨開除黨籍的台南市議會議長郭信良，今天宣布接任蔡英文台南市援總會總會長，位在永康區的總會會址也亮相。蔡英文訂下月12日到永康為後援會授旗，郭信良是否與小英同台造勢各方注目。他笑說，「 後援會這麼漂亮，她來台南永康會不來嗎？」至於是否要重回民進黨，郭信良意有所指說，「 也要看人家願不願意」。

蔡英文台南市後援總會在永康區永大路3段，發言人由台南市議員陳秋萍、蔡旺詮、陳怡珍擔任。郭信良說，最近香港「反送中」議題嚴重違反民主，讓人怵目驚心，中共金錢外交打壓台灣日益嚴重，讓國人憤怒不平，他「詢問及各方意見，大家都認為他應該要出來」。

郭信良大力稱讚蔡英文執政3年多來不論農業、經濟、外交、產業升級、招商減稅、長照2.0都做得很棒，造福全民及下一代，他呼籲全民挺「台灣政府」，2020挺台灣，打拚加油。

至於郭信良與行政院前院長長賴清德是否互相支

援挺英，郭信良只說，他自己該做的事，就自己面對，賴清德的作為和想法，「和他不互相牴觸，我的責任只負責小英總統，立委方面還沒有交集」。

郭信良認為國民黨「最近戰力較弱」，總統參選人韓國瑜氣勢走下坡，參選第6選區立委的國民黨前主席洪秀柱「也未整合藍營戰力，這方面國民黨還要再加把勁」。

郭信良去年台南市議會議長選舉前宣布退出民進黨，再結合無黨勢力奪下議長寶座，民進黨中評會今年2月決議開除黨籍，不過總統蔡英文競選總部決策委員會召集人洪耀福上月月27日邀請郭信良擔任蔡英文台南市後援總會總會長，當時郭信良說「慎重考慮」，不置可否。