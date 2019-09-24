表決通過剝奪議員法定質詢權 民進黨表示譴責

2019-09-24 12:34 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



「捍衛質詢權！韓國瑜不要落跑」、「捍衛市民權利！韓國瑜好膽麥走！」。高雄市議會今天上午預備會議決定議程，藍綠議員吵成一團，雙方各有堅持，最後以表決通過維持原議。民進黨團在議會結束後立即開記者會批評這就明顯就是為韓國瑜護航。

市議員康裕成說明，針對國民黨說，市政總質詢從60分變成45分鐘 ，是把業務部門質詢由二天變成二天半，國民黨團只講前半段，沒有講後半段，直轄市議會會期是70天，如果用太多時間在總質詢，反而是壓縮到部門質詢會受到剝奪及限制。

市議員鄭光峰說，議員為民喉舌，是天經地義也是民主的價值，讓議事只能質詢到下午6點半，如果全部議員都登記，時間不夠，至少有22名議員無法質詢，都完全忽略到議員的權益，等於把犧牲到高雄市民的權益 。

陳致中說，韓國瑜有可能從10月就開始請假選總統，市議員總質詢時有可能韓國瑜就請假，大家心知肚明，因此就僅剩市長施政報告後才能請教市長千頭萬議題，韓國瑜有必要變成國民黨團掩護的落跑市長嗎？