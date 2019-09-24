孫大千批黑韓者不只智商有問題 人格也有問題

2019-09-24 12:18 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



國民黨總統參選人韓國瑜澄清他從未把「挖石油」列為政策白皮書。韓國瑜北部競選辦公室副執行長孫大千要求黑韓者回答四個問題。他表示，這些刻意扭曲韓國瑜的發言內容，只不過是為了要重傷抹黑韓國瑜。這已經不僅僅是智商的問題，更是人格的問題了。

孫大千臉書全文：

請這些「黑韓無上限，智商無下限」的朋友們回答幾個問題：

第一，韓國瑜市長是什麼時候把「開挖南海石油」列入政策白皮書當中呢？

第二，韓國瑜市長最初的想法是，結合中央政府和國外資金共同開發南海資源，什麼時候變成了「由高雄市政府主導石油開發」呢？

第三，韓國瑜市長只是在一次政策討論會中，提出「南海資源開發」是可以讓高雄市增加財源的選項之一，為什麼就要把「南海開發石油」直接變成他的政見了呢？

第四， 韓國瑜市長最初想要強調的是，中央政府應檢討礦業法，讓開採地區的地方政府可分配權利金，才能夠增加地方稅收，解決高雄嚴重的負債問題。這和由高雄市政府編列預算去南海開挖石油，根本就是完全不一樣的事情，為什麼要混淆視聽呢？

刻意扭曲韓國瑜的發言內容，只不過是為了要重傷抹黑韓國瑜。這已經不僅僅是智商的問題，更是人格的問題了！