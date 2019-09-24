韓國瑜否認挖石油說 林右昌：政治人物誠信很重要

2019-09-24 12:13 聯合報 記者 聯合報 記者 游明煌 ╱即時報導



高雄市長韓國瑜表示他沒有說過高雄要到太平島挖石油，行政院長蘇貞昌批韓國瑜「睜眼說瞎話」，基隆市長林右昌今天上午在市政會議後記者會，被媒體詢問對此看法時表示，現在是媒體時代，凡走過必留下痕跡，政治人物講過的話，很難去否認，政治人物誠信很重要。