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太平島採石油蘇揆批韓國瑜睜眼說瞎話 韓嗆蘇「全盲」

2019-09-24 11:43聯合報 記者楊濡嘉╱即時報導

高雄市長韓國瑜說未說過高雄市要到太平島採石油，行政院蘇貞昌批韓是「睜眼說瞎話」，韓國瑜今天反抨蘇揆是「全盲」，而且看到民進黨的縣市長跟自己親生的孩子一樣，看國民黨的縣市長跟抱來的一般，總是罵了以後再說。

韓表示，他以前覺得蘇揆看縣市長，好像獨眼龍在看，只有一隻眼睛在看，現在感覺蘇看高雄好像變成全盲了，完全就忽略，都先罵了再說，所有高雄市的事情，只要在行政院長蘇院長的嘴巴裡，都是先罵、先批判、先抹黑也不查，都先罵了再講。

「韓國瑜從選高雄市長到現在，什麼時候說過高雄市政府要採石油？韓國什麼時候說過高雄市政府要採石油？」蘇為什麼不去查？蘇看到民進黨的縣市長跟看到自己親生的孩子一樣，看到國民黨的縣長跟抱來的一樣，罵了以後再說。

韓表示，蘇說他從來不參加行政院會，蘇忘記了嗎？他參加第一次約院會就被兩台攝影機對著，照完之後剪接，在媒體上來修理我。

何苦如此咧？

他說，為政府部門服務，當行政院長跟當其他職務都是一樣，人生短短幾十年，何必要做這樣子昧著良心講話了。

高雄治安，現在目前破案率排名全國前三名，從行政院長、內政部長、警政署長一路罵，對高雄公平嗎？我們現在觀光業這麼不景氣，

再三拜託所有的好朋友，來高雄觀光旅遊，就一定要把高雄治安講的這麼不堪，這個對高雄人公平嗎？

韓表示，蘇院長能不能夠理性、就事論事，找出來韓國瑜什麼時候說過高雄要採石油？完全沒有！石油是國家的，只是在在開採的時候，中國石油公司編列預算去探勘，周邊國家如果同意開採，千萬不要忘記，太平島是屬於高雄的，能不能讓高雄市分到一點點資源，因為高雄財政非常困難。

「我想我講話很保守、很保守、很保守，一定要抹黑我，抹黑一年多！」他一口氣澄清，包括昨天民進黨議員高閔琳兩年半前自己提出來彌陀建機場，但他一提出就被被罵得一塌糊塗，永遠是兩套標準，台灣政治不要這樣搞！

高雄市長韓國瑜表示他沒有說過高雄要到太平島挖石油，行政院長蘇貞昌批韓國瑜「睜眼說...
高雄市長韓國瑜表示他沒有說過高雄要到太平島挖石油，行政院長蘇貞昌批韓國瑜「睜眼說瞎話」，韓國瑜今天上午受訪時反抨蘇「全盲」。圖／聯合報資料照
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韓國瑜行政院民進黨蘇貞昌

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