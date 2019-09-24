是否準時下班？高雄市議會藍綠吵成一團

2019-09-24 11:10 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市議會前天黨團協商，確定這次定期大會除了部門工作報告和質詢最多可以延長30分鐘，都按大會通過的議事時間，準時開會和散會。高雄市議會今天上午預備會議決定議程，藍綠議員吵成一團，綠營認為準時下班是剝奪議員職責，藍說之前綠也把總質詢時間縮短15分，雙方各有堅持，最後以表決通過維持原議。

民進黨籍議員康裕成認為，如果每位議員都講15分鐘，準時下班根本不可能，必須要有22名議員要放棄資詢。

鄭光峰說，規定民意代表6點半準備下班，自己感到非常羞恥，不同意原協調案。

民進籍李喬如認為，大家心知肚名，這是國民黨要護航韓國瑜去選總統，66名議員每人質詢15分鐘，再怎麼算也不能準時下班，這是砍掉議員半年質詢的機會。

民進黨籍議員林智鴻認為，規定議會準時下班，這是消滅議員的質詢權，「這不是自我閹割嗎？」。

國民黨籍劉德林指出，民國104年高雄市議會民進黨擔任議長時，也是強渡關山，把每個市議員市政總質詢的時間減少15分鐘，又怎麼說？

國民黨籍議員曾俊傑議員說，民國73年到上一屆，市政總質詢都是60分鐘 ，在康裕成當議長時就從60分鐘改為45分鐘，也是護航，建議停止討論，直接表決 。

由於藍綠議員各有堅持，吵成一團，在休息10分鐘後，最後投票表決，出席59名議員，有33名贊成維持原議。