高督盟：高雄市議會第一個會期整體表現不及格

2019-09-24 10:49 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



高雄市公民監督公僕 聯盟今天在高雄市第三屆市議會開議前公布議員評鑑結果，選出10名問政優質議員 、12名「 待觀察名單」議名員，針對議會的整體表現因國民黨議員過半，卻仍重複上屆議會民進黨「完全護航」戲碼。

高雄市公民監督公僕聯盟選出10名問政優質議員分別是： 李柏毅、吳益政、邱俊憲、林于凱、高閔琳、郭建盟、陳致中、黃文益、黃捷、韓賜村，之所以勝出，除因為認真問政不論總質詢、業務部門質詢、 法案 審查，都積極出席與發言，質詢內容也都言之有物。

列入「待觀察名單」 有12人 其中屬於 「 嚴重疏於問政 」有9人：許慧玉、張勝富、黃紹庭、鄭光峰、方信淵、李雅芬、吳利成、吳銘賜、蔡武宏 。

其中許慧玉除 書面總質詢及 書面提案，其他問政項目（ 口頭 總質詢 、 預算 審查、法案審查 、 部門質詢）統統掛零。據悉許慧玉因病請假多日。

第二 類是「待觀察名單」有3人，包括唐惠美因「詐領國內考察費」 遭最高法院判刑定讞。陳麗娜未經查證便在 政論節目中爆料 「韓市長遭國家機器監控 」 為社會大眾做出錯誤示範。第3名是多次 主持會議 失言及違反「議事中立」的議長許崑源 。

被點名的陳麗娜議員說，高督盟立場應該超然，隨藍、綠起舞，深表遺憾！自己問政努力認真，市民有目共睹，高督盟卻視若無睹！失去宗旨的高督盟，也將失去人民的信任！