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黃國昌批新南向成效文過飾非 對中貿易不降反升

2019-09-24 10:45聯合報 記者林麗玉╱即時報導

時代力量立委黃國昌質疑，蔡政府為了降低對中國的貿易依賴，推動新南向政策，不過實際...
時代力量立委黃國昌質疑，蔡政府為了降低對中國的貿易依賴，推動新南向政策，不過實際具體成效，新南向政策完全沒有降低我對中國貿易的依賴程度。圖／擷取自國會直播系統
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行政院長蘇貞昌今天針對中央政府總預算案赴立法院備詢，時代力量立委黃國昌質疑，蔡政府為了降低對中國的貿易依賴，推動新南向政策，不過實際具體成效，新南向政策完全沒有降低我對中國貿易的依賴程度，對中貿易依賴不降反升，甚至對東協十國及新南向十八國的出超也衰退，黃國昌批評，國發會宣傳新南向政策只會「文過飾非」，對此，蘇貞昌回應，新南向政策方向對，效果沒有達到實際成效，後續會來檢討。

黃國昌質疑，蔡政府上任後積極推動新南向政策，今年也編列69億元預算，不過2018年台灣對東協十國的出超竟衰退39億元、對新南向18國出超也衰退42億元，不論新南向或東協出超都在下降，黃憂心，新南向政策根本沒有發揮具體成效。

黃國昌也指出，蔡總統上任後，說要降低單一國家的貿易依賴度，不過2018年我對中國的貿易依賴程度仍然相當高，2018年對中國的貿易依賴仍上升至24.28%，相較於過去馬政府執政時期，根本沒有下降，反而上升。與新南向18國、東協十國的貿易依存度18.85%也沒有明顯提升，甚至還比馬政府19%還下降，這樣的效果可以不好好檢討反省？

蘇貞昌表示，全球化的今天，貿易也要從全球佈局，在美中貿易戰後，許多台商回流，也會到越南、印度等國家，政府推動新南向政策，除了貿易外，也包括提升交流互動等，對於新南向政策若有部分的效果沒有出來，行政院會務實進一步檢討。

國發會回應，新南向儘管出超衰退，主要是受全球需求下滑影響，不過新南向政策是要積極融入區域經貿整合，長期佈局全球市場。

新南向政策東協黃國昌

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