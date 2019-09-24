羅智強批大港開唱：你要罵髒話 學館長去自己的頻道罵

2019-09-24 10:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林文義 ╱即時報導



滅火器樂團主唱楊大正今年3月在高雄「大港開唱」演出時，因台北市長柯文哲的反同婚立場，公然在活動中飆罵三字經，引發熱議。台北議員游淑慧、羅智強昨在部門質詢時要求，針對有補助的表演團體，應明訂不得有違反善良風俗、仇恨和意識形態的演出；備詢的文化局長蔡宗雄和觀傳局長劉奕霆均表示「可以、沒有問題。」

羅智強今天在臉書表示，大港開唱可惡的重點，不只是罵髒話而已，而是拿納稅人的錢，卻用O你娘的不堪髒話罵納稅人。要知道，大港開唱主辦團體十年拿的5000萬的錢，都是納稅人出的。這些納稅人，包括支持同婚的人，也包括反對同婚的人，包括支持兩岸一家親的人，也包括反對兩岸一家親的人。

你憑什麼一邊拿納稅人的錢，一邊用那骯髒的嘴巴去罵納稅人O你娘？試問，如果是在台北市政府或新北市政府的跨年晚會上，有人上台大罵「台獨，O你娘」，請問，林昶佐、民進黨、時代力量、獨派團體，你們會放過柯文哲和侯友宜嗎？

羅智強說，不要説你們不會放過，身為台北市議員的羅智強也不會放過，他不會因為反對台獨，就坐視台北市政府用公帑辦的跨年活動去罵台獨髒話，因為主張台獨的人，也是納稅人，憑什麼領納稅人的錢罵納稅人？