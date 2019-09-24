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我方受邀出席川普聯合國活動 蘇貞昌讚重要的外交突破

2019-09-24 10:16聯合報 記者張文馨╱即時報導

美國總統川普23日主持於紐約聯合國總部舉行的「全球呼籲保護宗教自由」活動，並發表主題演講；我駐紐約辦事處處長徐儷文受邀出席，行政院長蘇貞昌今天上午在立法院表示，自從1971年我國退出聯合國後，昨是台灣政府正式的外交代表第一次正式進入聯合國，這是非常重要的外交突破，也表示台美關係的精進。

民進黨立委呂孫綾詢問蘇貞昌與外交部長吳釗燮對於近日台美外交重大突破的看法。吳釗燮表示，昨天晚上駐紐約辦事處處長徐儷文，獲得美國政府邀請，進入到聯合國，參加由美國政府主辦的宗教自由會議，對台灣來說是非常好的消息，除了台美關係升溫，台灣崇尚的自由民主讓世界看得到，更是因為台灣在宗教自由的成就，所以獲得美國邀請，這是值得國人高興的事情。

蘇貞昌表示，對於台灣的國際外交處境之艱難，相信國人不分朝野大家都非常重視，並且不斷找尋空間。他說，在蔡英文總統努力下，過去台美關係不但穩定且大有進展，美國國會相繼通過3個重要友台法案，美國行政部門批准售台坦克戰車、飛彈及戰機。對於蔡總統在外交處境艱難中，盡力與國際社會各界友善互動，維護區域和平，尤其維持台美最好的關係，蘇貞昌認為，對台灣外交關係最重要的美國關係，能更精進，將有利台灣未來處境。

聯合國蘇貞昌紐約

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