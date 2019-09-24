黃國昌點議員 「九喬」違建大事紀 籲柯文哲展魄力

2019-09-24 09:20 聯合報 記者 聯合報 記者 林麗玉 ╱即時報導



時代力量立委黃國昌指控台北市八德路的紐約家具設計中心，數年前被認定是違建，但多次排拆卻最終都沒拆，質疑有議員撐腰。黃國昌今天再度在臉書貼文，點名有大咖議員「九喬」，並提出「九喬」違建的大事記。

黃國昌表示，台北市八德大樓的紐約家具八德店，從1樓到B3，每層都存在嚴重影響公安的違法問題。結果，因為有議員撐腰，囂張到今日繼續橫行。黃國昌繼前兩天貼文，以紐約家具地下二樓為例指控有違規問題，今天黃再度指一樓有違法夾層，並點出其中有離譜九喬歷程。

黃表示，這處違建自2016年11月遭舉報違法夾層後，北市建管處至少排定了9次要拆除，迄今卻從來沒有成功。為什麼沒有拆？黃說，因為有議員以協調為名，介入關說施壓。

黃國昌今天在臉書點出「九喬」的時間，包括2017年6月28日排定拆除、7月28日協調取消；2017年9月22日排定拆除、10月22日協調取消；2018年1月8日排定拆除、2月1日協調取消；2018年4月20日排定拆除、5月14日協調取消；2018年6月21日排定拆除、7月10日協調取消；2018年10月30日排定拆除、12月13日協調取消；2018年12月24日排定拆除、1月8日協調取消；2019年3月6日排定拆除、3月29日協調取消；2019年5月10日排定拆除、5月31日協調取消。

黃國昌說，這位大咖議員，果然十分夠力、官威懾人；這個不肖業者，果然慧眼獨具、投資正確。黃說，被犧牲的不僅是市民的公共安全；更嚴重的是，法治秩序幾乎蕩然無存。