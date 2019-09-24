蘇貞昌批韓國瑜：什麼都別人的錯 前後不一非首次

行政院長蘇貞昌。記者賴于榛／攝影 分享 facebook 針對高雄市長韓國瑜昨開直播指出，中央派人進駐高雄插手治安讓外界覺得高雄治安好像很差，觀光客變少中央也有責任，媒體提問這是否是「千錯萬錯都是別人的錯？」行政院長蘇貞昌在立法院備詢前回應表示，他也是有這個感覺，什麼都是別人的錯。

媒體追問韓國瑜昨否認曾說過挖石油，蘇貞昌則說，韓講過沒講過都有錄影帶為證，並表示中央從沒有講過挖石油，可以有三千億發大財，更說韓前後不一已經不是第一次了。