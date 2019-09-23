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石木欽違反法官法送監院 司改會呼籲全面清查

2019-09-23 15:17聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

公務員懲戒委員會前委員長石木欽被查出與好友佳和集團董事長翁茂鍾不當往來而請辭，司法院認定他違反法官倫理情節重大，人事審議委員會決議將他送監察院。由監委林雅鋒、王美玉、蔡崇義、高鳳仙等4人分別申請自動調查。民間司改會呼籲，司法改革必須從確保法官的廉正做起，請監察院全面清查涉案司法人員，毋枉毋縱，挽救人民對司法信任。

司改會表示，法官倫理規範的國際標準《班加羅爾司法行為原則評註》第103點規定：「法官必須維持私生活及公職生涯的高標準。對其為此要求的理由，在於法官可能被要求針對廣泛的人類經驗及行為做出判決。如果某法官在私下所為行為被公開譴責，該法官將被認為是偽君子，此將無可避免地導致公眾對於有關法官失去信心，而可能因而普遍地對司法機關喪失信心。」確保法官公私生活的廉正，是維繫公眾信任司法的原理原則。

石木欽涉及接受友人飲宴招待、提供法律意見、買賣友人公司股票且未依法申報等事件，已經嚴重傷害人民對司法的信任。如今解決之道，就是監察院必須詳加調查，除私人交友投資等行為外，是否涉及案件不當關說，也應一併查明，還原事件真相。如有違法失職情事，再移送職務法庭審理。透過監察權的行使，重建人民對於司法的信任。

司改會指出，司法院制訂的《法官倫理規範》第24條規定：「法官不得執行律師職務，並避免為輔佐人。但無償為其家庭成員、親屬提供法律諮詢或草擬法律文書者，不在此限。前項但書情形，除家庭成員外，法官應告知該親屬宜尋求其他正式專業諮詢或法律服務。」本條在司法院「法官守則研修會」草擬時，曾研究是否參考《香港法官行為指引》第84條就法官提供法律協助的範圍，除親屬外，是否放寬到「摯友」。最後，該會多數人認為「摯友」內涵難以界定，決議禁止法官提供友人法律協助。

石木欽在9月17日發表「當法官不能沒有人性」聲明，主張：「本人相信所有司法官都會有類似生活經驗，當你成為司法官之後，親友出事涉訟，第一個想到的人，就是在當司法官的你。…本人只是不想當法官當到沒有人性，遇到涉訟的親友，即避之而唯恐不及。」將親屬與朋友混為一談，不但違反《法官倫理規範》第24條規定，還會讓人民誤會法官可以私下向朋友提供法律協助。石沒有反省道歉，還誤導社會大眾，是對司法信任的二次傷害，監察院也有必要調查究責。

司改會認為，根據媒體報導，尚有10餘位法官曾與石木欽前委員長的友人飲宴球敘，承辦該友人案件的法官、檢察官也被疑受不當接觸或關說。監察院應該全面清查涉案的司法人員，毋枉毋縱，還無辜者清白，究不法者罪責。

今年三月桃園地檢署檢察長彭坤業涉及不當關說案，已經嚴重傷害公眾對司法信任。法務部檢察官人審會4月12日將全案移送監察院後，至今監察院尚未公布調查結果，還沒有回答社會大眾對司法的質疑。如今又發生石木欽案，對司法信任的傷害更大於彭案。

一連串發生的司法風紀案件，幾乎將過去幾年司法改革喚回的人民信任摧毀殆盡，也提醒台灣社會，司法改革必須從確保司法的廉正做起，否則再多的制度修改，也無法挽救人民對司法的信任。

監察院石木欽倫理

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