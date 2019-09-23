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柯文哲再消費吳音寧 吳沛憶：先學做人再學做神，好嗎？

2019-09-23 14:28聯合報 記者林文義╱即時報導

台北市議員吳沛憶。圖／取自臉書
台北市議員吳沛憶。圖／取自臉書
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立法院財政委員會今日邀請總統府秘書長陳菊、華膳空廚董事長葉菊蘭等，針對總統專機違法走私菸品案提出報告，但陳菊請假並未出席，台北市長柯文哲被媒體問及此事再酸陳菊，說她變成大號的吳音寧。台北市議員吳沛憶反問柯文哲欠吳音寧的道歉呢？還要政治消費吳音寧到什麼時候？

吳沛憶說，該道歉就道歉，該檢討就檢討，聽說是柯學法則，今早柯市長受訪又失言說「很多東西是依法，到底需不需要備詢，yes or no，不然陳菊就變成大號的吳音寧」。她已經懶得再講柯文哲一再拿女性外表作文章的缺德行為了。

請問，吳音寧怎麼了嗎？吳音寧到底怎麼了嗎？還要政治消費吳音寧到什麼時候？當年吳音寧選擇不到議會大會列席，出席財政委員會報告，完全是依法行政。

1.台北農產公司不是台北市府單位，很多人到現在都還搞不清楚狀況，跟著柯風亂批。

2.北市府是北農的股東之一，持股只有22%。

依法，就是依這個法《台北市政府投資事業管理監督自治條例》第9條，「市政府資本額未超過50％之投資事業，其總經理或董事長如係本府股權代表，經市議會邀請應列席報告；如二者均非市政府股權代表，由市政府指派股權代表一人列席報告。」

而北農的市府股權代表不是吳音寧，是當時董事長陳景峻，所以，依法，該進去備詢的就不是總經理吳音寧，是董事長陳景峻。因為不具北農股權代表身份，依法吳音寧不到大會備詢。作為北農總經理，吳音寧也負責任地到議會財政委員會進行業務報告。只是，她出席的那次，被委員會國民黨召集人發起議員表決，要求她離席，不讓她留下來說明。法律沒有規定吳音寧出席的大會，市長硬要她出席。吳音寧依法到委員會報告，國民黨議員現場表決要她離開。

所以，請問吳音寧到底怎麼了嗎？

吳沛憶說，吳音寧不過是一個依法行政，頭腦正常的人，就因為不願意配合大家胡鬧，只得遭受無情的政治霸凌，甚至是首都市長帶頭霸凌，惡意誤導大眾，堆高自己虛無的白色高度。依法，北農總經理當年到底需不需要進大會備詢？Yes or No?答案就是No。沒有任何爭議的空間。

否則，上會期國民黨議員怎麼還需要在議會提案「吳音寧條款」，怎麼還有需要去修訂《台北市政府投資事業管理監督自治條例》？就是原來的法規並沒有規定，懂嗎？這麼簡單的事情，這麼明白的法條規定，就因為市長帶頭亂，國民黨議員結群開始消費話題，積非成是，顛倒是非。

除了把一個默默守法做事的人鬥臭，讓一堆政客增加媒體曝光，請問到底成全了什麼事情？吳音寧已經回彰化溪州老家了。柯文哲到今天還要拿她來蹭新聞熱度。柯市長，缺德真的有一個限度，先學會做人，再去學做神好嗎？

吳音寧柯文哲吳沛憶2020選舉

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