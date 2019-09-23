陸搶邦交國 蔡總統對法國外賓強調：台灣絕不會低頭

2019-09-23 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



蔡英文總統今接見「法國國民議會友台小組主席塞沙里尼（Jean-François Cesarini）訪問團」，除了感謝塞沙里尼主席對台灣的支持，也提到中國接連利用斷我邦交國的方式，希望台灣屈服，但台灣絕對不會低頭，會持續努力走向世界。

蔡總統表示，塞沙里尼不只常來台灣訪問，在南海議題以及台灣參與「世界衛生大會」(WHA)上，都為我國挺身而出。當中國今年初重提「一國兩制」，並且不承諾放棄使用武力，也為台灣發聲。

蔡總統說，這段時間，塞沙里尼主席也一樣關心香港反送中運動發展，甚至與議員共同發表公開信，呼籲北京當局以對話取代暴力，正視香港人民的民主訴求。在座議員所做的一切，都彰顯出台法共享的民主自由價值，「台灣是民主燈塔，因為有友人的支持，讓我們的民主能夠持續照亮世界。」

近日我國邦誼連續失利，蔡總統表示，相信大家也注意到，中國接連利用斷我邦交國的方式，希望台灣屈服，但台灣絕對不會低頭，會持續努力走向世界。

談及台法合作，蔡總統指出，這幾年來，台灣與法國的夥伴關係更加緊密，無論是在離岸風電、環保、文化、經濟或軍事各領域，台法都持續深化合作，另外在台灣的航空市場中，法國「空中巴士」客機也越來越受歡迎。法國來台旅遊人次每年都增加，去年全年成長超過12％。下個月，台灣觀光局將參加巴黎專業旅展，希望讓更多法國朋友與議員們一樣，能夠到台灣來，更加認識台灣。

訪賓一行尚包括「法國國民議會友台小組」議員克雷侯(Stéphane Claireaux)、米歇爾(Monica Michel)、朵瑪(Valérie Thomas)、巴卡麗(Delphine Bagarry)、碧朵拉(Claire Pitollat)，由外交部次長謝武樵、法國在台協會主任公孫孟（Jean-François Casabonne-Masonnave）陪同，前來總統府晉見總統，國家安全會議秘書長李大維也在座。