陳建仁：非核家園絕對是我們勇敢、無悔的堅持

2019-09-23 12:26 聯合報 記者 聯合報 記者 賴于榛 ╱即時報導



台灣政壇今日焦點圍繞在核能議題上，除了民進黨林淑芬與學者開記者會要求中階核四計畫，副總統陳建仁今也接見2019非核亞洲論壇（No Nukes Asia Forum, NNAF）與會外賓，並表示為了台灣的永續發展及人民的生命財產安全保障，「邁向非核家園絕對是我們勇敢、無悔的堅持。」

陳建仁表示，「非核亞洲論壇」自1993年成立以來，就一直致力於各國推動非核家園之間聯繫、資訊交換和共同行動，並且相互學習、鼓勵。而台灣環保聯盟長期推動非核家園所做的奉獻，大家有目共睹。這次環保聯盟成功爭取本屆論壇在台灣舉行，這代表台灣推動「非核家園」的努力已經獲得國際朋友肯定，第26屆能在以非核家園為永續目標的台灣舉辦，更是極具意義。

陳建仁說，推動非核政策一直以來都是政府努力的目標，早在2002年，台灣就通過《環境基本法》，將非核家園目標明確入法。2016年蔡總統上任後，政府啟動能源轉型政策，積極推動再生能源，讓既有的核電廠在屆齡時功成身退，並預計在2025年達成非核家園的目標。