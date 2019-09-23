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蔡韓民調拉大 藍委：強化爭取年輕中間選票

2019-09-23 12:24聯合報 記者林麗玉╱即時報導

根據聯合報最新民調，2020大選蔡韓對決下，蔡英文以45%的支持度，暫時領先韓國瑜的33%，至於立委選情，隨著第三勢力成形，約4成選民考慮投藍綠以外政黨，其中屬意投藍、投綠選民，5成9青睞國民黨，2成9屬意民進黨。國民黨立委林奕華表示，儘管立委選舉民進黨分裂投票危機高於國民黨，但國民黨仍不可掉以輕心，尤其總統與立委選情連動，接下來三個多月選戰，韓國瑜應該更強化爭取中間及年輕選民支持。

國民黨立院黨團總召曾銘宗則表示，去年11月24日之前，許多年輕人是支持韓國瑜的，國民黨接下來的一百多天大選選戰，重要課題就是找回年輕人的支持，除了國政顧問團推出青年政見，立院黨團也會提出解決低薪、鼓勵青年創業的法案。

林奕華提到，接下來的三個多月選戰，母雞與小雞選情絕對互為影響，尤其民進黨打選戰，選前不斷政策買票、收買人心，接下來的選戰策略，國民黨總統參選人韓國瑜應該要切割黑韓、卡韓的細節，這部分應由競選團隊回應就好，韓國瑜要將選戰主軸放在提出有高度的政見，唯有提出具接地氣的政見，才能得到年輕及中間選民的青睞，若總統大選選情能拉高氣勢，立委選情也會更穩定。

曾銘宗表示，郭台銘宣布不登記連署之後，國民黨應該要積極爭取郭粉及經濟選民的支持，另外也要拿出更多青年政策吸引中間及年輕選票。曾表示，韓國瑜有三成的堅定韓粉，但2020大選要贏，絕對要開拓新的票源，接下來選戰一百多天，除了國政顧問團應強化政見，立法院也會提出與經濟選民相關的政策法案，包括提高薪資、協助年輕人創業等。

國民黨總統參選人韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
國民黨總統參選人韓國瑜。 聯合報系資料照／記者劉學聖攝影
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2020選舉韓國瑜民調蔡英文林奕華曾銘宗

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