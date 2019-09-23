輻射檢驗師集體癌逝？立委：原能會責無旁貸

2019-09-23 11:42 聯合報 記者 聯合報 記者 馮靖惠 ╱即時報導



近日傳出有輻射檢驗師集體罹癌過世，但原能會近3年的查訪僅查出1家違法。原子能委員會主委謝曉星今天在教育文化委員會業務報告並備詢，多名立委關心此事，謝曉星說，今年1月開始加強抽查，已做了60多次稽查。他更表示，如果未來輻射檢驗師因輻安問題而死亡率提高，「當然就是原能會的責任」。

立委許智傑說，輻射檢驗師集體癌亡，原能會責無旁貸。要求原能會每年都要追蹤並且改善，提供全方位的輻射防護及輻射偵測的標章配戴，並且建立稽查KPI。

立委吳焜裕質疑，非破壞性檢測業發生重大職業傷病，原能會檢查時，稽查人員卻只看紀錄。他說，原能會沒有稽查機構，稽查人力從何來，應痛定思痛，積極與勞動部職安署合作聯合稽查。

謝曉星表示，原能會的稽查人力確實不足，會跟勞動部職安署進行更密切、加強聯合稽查，且是無預警稽查，委託輻射照相業者扮演監督責任，並且把儀器的輻射強度降低，多管齊下。

謝曉星表示，如果未來輻射檢驗師因輻安問題而死亡率提高，「當然是原能會的責任」。但他也說，認定輻射造成的白血病，在全世界仍很困難。

為提升蘭嶼低放貯存廠營運安全，並做好遷場前的準備作業，原能會今天表示，台電公司已著手進行廢棄物重裝作業，也對專用碼頭進行疏濬評估作業，並規畫新建兩艘專用運輸船，預計於109年底完成蘭嶼貯存場全部低放射性廢棄桶的重裝作業。