親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各黨布局拚立委
總統大選觀測站
特勤私菸案究責
邦交國斷交危機
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

涉嫌掩蓋伊波拉？WHO譴責坦尚尼亞：封鎖疫情真相

輻射檢驗師集體癌逝？立委：原能會責無旁貸

2019-09-23 11:42聯合報 記者馮靖惠╱即時報導

近日傳出有輻射檢驗師集體罹癌過世，但原能會近3年的查訪僅查出1家違法。原子能委員會主委謝曉星今天在教育文化委員會業務報告並備詢，多名立委關心此事，謝曉星說，今年1月開始加強抽查，已做了60多次稽查。他更表示，如果未來輻射檢驗師因輻安問題而死亡率提高，「當然就是原能會的責任」。

立委許智傑說，輻射檢驗師集體癌亡，原能會責無旁貸。要求原能會每年都要追蹤並且改善，提供全方位的輻射防護及輻射偵測的標章配戴，並且建立稽查KPI。

立委吳焜裕質疑，非破壞性檢測業發生重大職業傷病，原能會檢查時，稽查人員卻只看紀錄。他說，原能會沒有稽查機構，稽查人力從何來，應痛定思痛，積極與勞動部職安署合作聯合稽查。

謝曉星表示，原能會的稽查人力確實不足，會跟勞動部職安署進行更密切、加強聯合稽查，且是無預警稽查，委託輻射照相業者扮演監督責任，並且把儀器的輻射強度降低，多管齊下。

謝曉星表示，如果未來輻射檢驗師因輻安問題而死亡率提高，「當然是原能會的責任」。但他也說，認定輻射造成的白血病，在全世界仍很困難。

為提升蘭嶼低放貯存廠營運安全，並做好遷場前的準備作業，原能會今天表示，台電公司已著手進行廢棄物重裝作業，也對專用碼頭進行疏濬評估作業，並規畫新建兩艘專用運輸船，預計於109年底完成蘭嶼貯存場全部低放射性廢棄桶的重裝作業。

原能會報告指出，今年7月邀集原民會、經濟部及台電公司，召開「蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查後續應辦有關遷場及補償事項討論會議」，請台電公司盡速研議「放射性廢棄物中期暫時貯存設施」方案，提報非核家園推動專案小組討論，盡早遷出蘭嶼核廢料。

近日傳出有非破壞性檢測公司中的檢驗人員接連罹患白血症，而原能會近3年查訪僅有1家...
近日傳出有非破壞性檢測公司中的檢驗人員接連罹患白血症，而原能會近3年查訪僅有1家違法，原能會主委謝曉星今天在教育文化委員會表示，如果未來輻射檢驗師因輻安問題而死亡率提高，「當然就是原能會的責任」。記者馮靖惠／攝影
分享

原能會輻射蘭嶼

相關新聞

謝曉星：核四還有燃料棒 但無重啟可能性

2019-09-23 14:14

徐永泰再度緊咬蔡總統論文有疑慮 總統府兩點聲明回應

2019-09-23 11:41

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (上)

2019-09-23 11:26

影／又酸陳菊！立院缺席 柯文哲稱變「大號吳音寧」

2019-09-23 13:26

陸搶邦交國 蔡總統對法國外賓強調：台灣絕不會低頭

2019-09-23 13:04

廚房想要放香蕉或核廢料 原能會主委：當然是香蕉

2019-09-23 12:46

高鐵南延路線選擇本周出爐？ 陳美伶：未收到相關訊息

2019-09-23 12:21

U值媒／史明，忠於自己價值，不向權力和資本低頭

2019-09-23 11:38

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (下)

2019-09-23 11:34

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (中)

2019-09-23 11:30

政院：推好政策也沒舉債 國民黨為何以前辦不到

2019-09-23 10:16

高鐵南延錢哪來？ 陳美伶：重大政策不會因經費遭擱置

2019-09-23 09:36

私菸案玉山銀有無違規？ 顧立雄首度表示：均符合規定

2019-09-23 09:14

海巡開箱超猛必看！但最好笑的…見過私菸案開箱嗎

2019-09-23 08:00

藍攻私菸等3案 財長今專案報告

2019-09-23 00:50

反制私菸案 檢討通關禮遇制度

2019-09-23 00:46

影／蔡英文最新影片秀廚藝 示範芒果鮮蝦酪梨沙拉

2019-09-22 21:22

因為「這個原因」 陳佩琪沒有攻讀博士

2019-09-22 17:54

私菸案3方向檢討：海關監管、自主管理及通關禮遇

2019-09-22 15:55

高市府遭質疑不支持返校 陳其邁：電影沒有藍綠

2019-09-22 14:38

韓國瑜、朱立倫、洪秀柱首同台 高喊只有團結沒有心結

2019-09-22 13:53

公務員過境大陸轉機 也須提前通報

2019-09-22 13:07

冷眼集／轉機順便洩密？電影看多了？

2019-09-22 13:01

赴陸轉機增 多為省錢

2019-09-22 12:58

轉機填返台通報表 法界：誘導式提問是把公務員當賊？

2019-09-22 12:57

史明病逝遭酸「舉國歡騰」 蔡英文：極不恰當

2019-09-22 12:53

郭柯王還有「續攤」？ 柯文哲：重大問題不能隨便回答

2019-09-22 12:40

影／選副總統或高雄市長？ 陳其邁：心在高雄

2019-09-22 11:58

反對金錢外交？她算出蔡政府機密外交預算是馬政府兩倍

2019-09-21 18:11

悼念921 韓國瑜：斷垣殘壁下的驚慌悲慟是難撫平的裂痕

2019-09-21 04:49

英文思維和一般人不同？她說蔡論文最難解釋就是這段　　　

2019-09-20 12:57

藍再追論文 蔡英文競辦：國民黨敢不敢向校方查證？

2019-09-20 10:52

新黨提政見：遷都中台灣 打造五大都會圈

2019-09-19 00:15

列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

影／穿背心幫郭連署50萬份？ 柯文哲：我連署一份就好

2019-09-13 09:21

談國民黨前兩次北市長選舉 韓國瑜：永遠的後悔

2019-09-11 02:00

韓國瑜9月14日訪台中 鐵人行程12小時跑18家宮廟

2019-09-09 13:55

吳佩蓉指韓國瑜住總統套房 孫大千：用打韓增選票？

2019-09-09 13:04

馬英九致詞被噓 韓國瑜選辦對「流程延宕」 致歉

2019-09-09 12:02
看更多

熱門文章

韓國瑜遲到說後續 松田康博：不認同批評「某某是智障」

2019-09-22 19:33

海巡開箱超猛必看！但最好笑的…見過私菸案開箱嗎

2019-09-23 08:00

不贊成呂秀蓮選總統 陳水扁：韓國瑜當選我會被抓回去

2019-09-22 19:48

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (下)

2019-09-23 11:34

不只挖台灣牆角 大陸一招讓美國後院倒戈！

2019-09-23 10:00

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (中)

2019-09-23 11:30

洪秀柱在台上左打韓國瑜 右壓朱立倫是為哪椿？

2019-09-22 17:58

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (上)

2019-09-23 11:26

府指陸斷交脅迫我接受一國兩制 孫大千10問蔡英文打臉

2019-09-23 12:06

高教機命名 空軍首度公開為「勇鷹」辯護

2019-09-22 15:00

陳其邁批韓國瑜市政一事無成 林國正：講話不要太刻薄

2019-09-22 22:01

陳菊缺席立院私菸案報告 柯文哲酸：大號的吳音寧

2019-09-23 10:34

前大法官劉鐵錚 認可蔡英文任教資格

2019-09-22 19:56

聯合報民調／力挺兩黨選民 59%投藍 29%挺綠

2019-09-23 00:16

李佳芬發動第二波控告 年代、蘋果主播記者挨告

2019-09-23 11:37

徐永泰再度緊咬蔡總統論文有疑慮 總統府兩點聲明回應

2019-09-23 11:41

聯合報民調／藍綠對決 蔡45％韓33%

2019-09-23 00:07

幻象2000戰機何去何從？國防部：至少再用八年

2019-09-23 11:06

私菸案玉山銀有無違規？ 顧立雄首度表示：均符合規定

2019-09-23 09:14

陳菊、葉菊蘭不出席私菸案報告 藍委批可恥

2019-09-23 09:28

3年斷交7國 前外交官：蔡英文對國家主權喪失束手無策

2019-09-23 06:43

因為「這個原因」 陳佩琪沒有攻讀博士

2019-09-22 17:54

韓國瑜的翻身仗來了？李正皓：成敗就看26、27日表現

2019-09-23 10:19

反駁一中 索羅門國會外委會主席：台灣是國家

2019-09-22 15:51

韓國瑜南下屏東 讚有好多令人驚嘆「台灣第一」

2019-09-22 22:13

網路名人Z9吳達偉參選板橋 藍綠「摸不著頭緒」

2019-09-22 16:57

影／郭粉頂強風喊「中華民國需要郭台銘」 台中快閃第一發

2019-09-22 17:26

傘兵的終極考驗！重裝登場 通過這關是「鐵漢」

2019-09-23 09:00

「韓朱配」有譜？ 韓國瑜：副手還在尋覓中

2019-09-22 16:20

韓國瑜民調輸蔡英文12百分點 唐湘龍：去年和陳其邁就如此

2019-09-23 13:09

F-16V一對一殲20 國防部長嚴德發： 絕對把他們打掉

2019-09-23 11:51

影／對岸斷台外交 蔡英文：中國大陸最怕這3件事

2019-09-22 14:44

前大法官為蔡英文論文作證？彭文正：共犯？還不快收押

2019-09-23 12:49

韓國瑜拋共商國是 蘇貞昌：為了選舉太自私

2019-09-22 16:29

喬幻象戰機後勤 空軍披露在法雇請國防公關公司

2019-09-23 11:28

國軍替總統取暖？嚴德發：三軍統帥視導部隊很正常

2019-09-23 09:20

韓國瑜民調輸蔡英文12百分點 何庭歡：民調都起起伏伏

2019-09-23 11:06

柯推薦首波8立委…朱哲成當場退出民進黨

2019-09-23 00:15

沈富雄不指望雙包 退求其次幫柯文哲提3主張13政見

2019-09-23 11:58

大選布局 親民黨：10月開會討論「母雞」人選

2019-09-22 15:35
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top