輻射檢驗師集體癌逝？立委：原能會責無旁貸
近日傳出有輻射檢驗師集體罹癌過世，但原能會近3年的查訪僅查出1家違法。原子能委員會主委謝曉星今天在教育文化委員會業務報告並備詢，多名立委關心此事，謝曉星說，今年1月開始加強抽查，已做了60多次稽查。他更表示，如果未來輻射檢驗師因輻安問題而死亡率提高，「當然就是原能會的責任」。
立委許智傑說，輻射檢驗師集體癌亡，原能會責無旁貸。要求原能會每年都要追蹤並且改善，提供全方位的輻射防護及輻射偵測的標章配戴，並且建立稽查KPI。
立委吳焜裕質疑，非破壞性檢測業發生重大職業傷病，原能會檢查時，稽查人員卻只看紀錄。他說，原能會沒有稽查機構，稽查人力從何來，應痛定思痛，積極與勞動部職安署合作聯合稽查。
謝曉星表示，原能會的稽查人力確實不足，會跟勞動部職安署進行更密切、加強聯合稽查，且是無預警稽查，委託輻射照相業者扮演監督責任，並且把儀器的輻射強度降低，多管齊下。
謝曉星表示，如果未來輻射檢驗師因輻安問題而死亡率提高，「當然是原能會的責任」。但他也說，認定輻射造成的白血病，在全世界仍很困難。
為提升蘭嶼低放貯存廠營運安全，並做好遷場前的準備作業，原能會今天表示，台電公司已著手進行廢棄物重裝作業，也對專用碼頭進行疏濬評估作業，並規畫新建兩艘專用運輸船，預計於109年底完成蘭嶼貯存場全部低放射性廢棄桶的重裝作業。
原能會報告指出，今年7月邀集原民會、經濟部及台電公司，召開「蘭嶼核廢料貯存場設置真相調查後續應辦有關遷場及補償事項討論會議」，請台電公司盡速研議「放射性廢棄物中期暫時貯存設施」方案，提報非核家園推動專案小組討論，盡早遷出蘭嶼核廢料。
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