親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
各黨布局拚立委
總統大選觀測站
特勤私菸案究責
邦交國斷交危機
921地震20周年
政治
軍事
綜合
udn20週年
防火英雄在我家

跨不過的語言高牆：司法如何對移工更「同理」？

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (下)

2019-09-23 11:34世界日報 徐永泰博士

分享

重點還是論文內容：

論文的品質與拿不拿到學位真的沒有直接的關係，按英國制度兩位主考官要通過一篇論文，設下的條件也不相同，有什麼特別狀況都不知道。很多對這論文有興趣的人，一直環繞在鑑別這本論文真偽的環節上，譬如長得什麼樣、為什麼35年後才updated、審查如外殼裝訂形式、內頁章節編排等。

蔡英文與同期同學Dr. N Rossi的博士論文外觀比較。(取自林環牆教授報告)
蔡英文與同期同學Dr. N Rossi的博士論文外觀比較。(取自林環牆教授報告)
分享

現在看來，我們查證的恐怕只是蔡英文總統存放在LSE的一份私人物件：它可以是一幅畫，可以是日記，可以是論文草稿，也可能是35年前上交同一本論文的拷貝(因為紙殼不一樣，而內容相同)。但不會是LSE圖書館根據博士學位通過的鑑定正式程序而收錄的。如果是，那它就早已經成為倫敦大學的公共財產，所有版權就屬於倫敦大學，早就建檔入案，人人可看了。

蔡總統對我們這些學究作了隔行如隔山的評論，想來真是自慚，我們的確對蔡總統的論文奧妙無法窺視。根據目前婦女圖書館典藏室的規定，即使我閱讀後理解了全文，也無法引述評論；如果胡亂評論，受到譴責或面對法律責任。任何本來要認真學習的學者也知難而退吧？因為這一本論文是蔡英文的私人拷貝，所有版權是她的，給不給你看、怎麼使用論文的資料，必須由作者決定。

我也希望蔡英文總統她有優質的論文，與大家分享。但這個版本的論文內容無法引用轉述，我們就無法源支撐探索，無法「隔山看行」。

我們只能視這本2019年的6月論文版本為LSE的私藏檔案。它與學位的頒授、學歷的認證應當是沒有關係的。儘管左看右看前看後看，看了個夠卻不能引用，就沒有學術意義。

經認證收錄的版本 才能釋疑

大家要看的是1983年被學校收藏，作為公共財產的版本，只有那個經過認證和經過收錄的版本才能夠將一切疑問澄清。如果現在存放的新版本與1983年版本內容一樣，我們就可以正式向擁有所有版權的倫敦大學收藏正式論文的圖書館填單借閱，不受任何限制。而不是看一個版權只屬於私人，不與倫敦大學校共同擁有，閱讀必須受制於私人設定條件的這個版本。

簡言之，只有那本1983的版本才有經過考官認證的程序，有正式的登錄，和主考官口試過，做過考評的，才是倫敦大學擁有版權的正本。我們已經理出了邏輯：如果LSE圖書館有蔡總統1983年繳納的論文版，那就是公共財產，版權屬於倫敦大學，是可以借閱、可以引述的、沒有閱讀限制的。

下面是我的看法：

論文的「內容」放在保險箱裡，只有作者有鑰匙：

用大白話說吧，有沒有論文的實體？有，在LSE圖書館的特殊檔案室，看起來它像關在籠子裡，想看的人必須在LSE婦女圖書館檔案室，在限制條件下閱讀。論文的內容也可以看得到，但不可以刊載其內容之引述或其內容衍生的信息。什麼意思呢？你可以慢慢地讀三天，細細地抄三天，但不可以將內容轉說出去。你想這麼做，就必須經過作者本人的書面同意。作者不同意，雖然你千里迢迢來到這裡，你還是只能遙望著這個上了雙鎖的潘多拉盒子，不知何去何從。所謂內行看門道，外行看熱鬧。你即使是內行，你也沒轍。

打個比方吧，我開了個很火的餐廳，從廚房裡冒出香味，隔壁的小彭想要一探究竟，問我到底香味是怎麼產生的，想來學學。我要小彭簽一個具結書，他可以進我廚房來看，但不可以轉告別人我用什麼怎麼做出這麼香的味道和使用的材料，也不可以寫小抄或照相錄影錄音。進到廚房後發現我的香料中竟然有一種很臭的魚露作為調料，小彭發現了這個秘密出去後告訴了賀大姐，我立馬就提告，你自己衡量一下輕重，以後小彭你還要來聞嗎？有幾個勇敢的小彭呢？

試想，如果你是研究的學者教授，冒著失信去職的風險，看完蔡總統這本私藏論文後轉述內容？你敢嗎？

上了雙鎖的潘多拉盒子：

蔡英文總統這一本論文是2019年6月登錄的版本，存放在不需要認證學位的LSE婦女圖書館的檔案室。它與1983年那本必須經過驗證後登錄的論文是沒有直接關係的。前面提過，蔡總統這本新論文的借閱雖然不難，但閱讀的條件不是針對學者。有一點點收穫的是我已經看了，我不能引述，但我可以肯定地告訴你裡面沒有涉及兩岸的敏感政治問題。我也可以告訴你即使看了十遍，如果不能轉述或引用，再多的追風人去倫敦政經學院圖書館借閱，只是證明她有一本版權只屬於她個人的論文拷貝躺在LSE的儲藏室。越多的人去，只是越多的人告訴你，那裡有本私人論文典藏。「不是有論文嗎？」我想大家可能更有興趣的是那一本與她學位息息相關的1983年論文版本和版本的內容，是不是？

可以這麼說，這本新登錄版本私人論文的內容，好像藏在LSE婦女圖書館檔案室一個抽象的保險箱裡，但公開論文內容的鑰匙不在讀者的手上。到底在誰那裡？

誰可以把這麼一個簡單的認證問題包裝成這麼複雜的硬殼，放進上了雙鎖的潘多拉盒子裡？

作為一個中華民國的國民，我多麼希望看到自己總統的論文能夠給學術界帶來正面的學術能量，提升台灣學術地位，在世界發光。

但是我寫到這裡很累。此刻，我想回歸到平靜的日子，立馬回到美國去看家人孩子，再帶著愛犬Royal遛彎，至少牠單純多了。（全文完）

延伸閱讀

➤ 上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (上)

➤ 上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (中)

蔡英文2020選舉徐永泰

相關新聞

徐永泰再度緊咬蔡總統論文有疑慮 總統府兩點聲明回應

2019-09-23 11:41

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (上)

2019-09-23 11:26

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (中)

2019-09-23 11:30

李四川住院 韓國瑜：勸他盡可能把身體調養好

2019-09-23 12:49

劉鐵錚公開信為蔡英文作證？彭文正：共犯？還不快收押

2019-09-23 12:49

廚房想要放香蕉或核廢料 原能會主委：當然是香蕉

2019-09-23 12:46

高鐵南延路線選擇本周出爐？ 陳美伶：未收到相關訊息

2019-09-23 12:21

輻射檢驗師集體癌逝？立委：原能會責無旁貸

2019-09-23 11:42

U值媒／史明，忠於自己價值，不向權力和資本低頭

2019-09-23 11:38

政院：推好政策也沒舉債 國民黨為何以前辦不到

2019-09-23 10:16

高鐵南延錢哪來？ 陳美伶：重大政策不會因經費遭擱置

2019-09-23 09:36

私菸案玉山銀有無違規？ 顧立雄首度表示：均符合規定

2019-09-23 09:14

海巡開箱超猛必看！但最好笑的…見過私菸案開箱嗎

2019-09-23 08:00

藍攻私菸等3案 財長今專案報告

2019-09-23 00:50

反制私菸案 檢討通關禮遇制度

2019-09-23 00:46

影／蔡英文最新影片秀廚藝 示範芒果鮮蝦酪梨沙拉

2019-09-22 21:22

因為「這個原因」 陳佩琪沒有攻讀博士

2019-09-22 17:54

私菸案3方向檢討：海關監管、自主管理及通關禮遇

2019-09-22 15:55

高市府遭質疑不支持返校 陳其邁：電影沒有藍綠

2019-09-22 14:38

韓國瑜、朱立倫、洪秀柱首同台 高喊只有團結沒有心結

2019-09-22 13:53

公務員過境大陸轉機 也須提前通報

2019-09-22 13:07

冷眼集／轉機順便洩密？電影看多了？

2019-09-22 13:01

赴陸轉機增 多為省錢

2019-09-22 12:58

轉機填返台通報表 法界：誘導式提問是把公務員當賊？

2019-09-22 12:57

史明病逝遭酸「舉國歡騰」 蔡英文：極不恰當

2019-09-22 12:53

郭柯王還有「續攤」？ 柯文哲：重大問題不能隨便回答

2019-09-22 12:40

影／選副總統或高雄市長？ 陳其邁：心在高雄

2019-09-22 11:58

反對金錢外交？她算出蔡政府機密外交預算是馬政府兩倍

2019-09-21 18:11

悼念921 韓國瑜：斷垣殘壁下的驚慌悲慟是難撫平的裂痕

2019-09-21 04:49

英文思維和一般人不同？她說蔡論文最難解釋就是這段　　　

2019-09-20 12:57

藍再追論文 蔡英文競辦：國民黨敢不敢向校方查證？

2019-09-20 10:52

新黨提政見：遷都中台灣 打造五大都會圈

2019-09-19 00:15

列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢

2019-09-15 10:58

影／穿背心幫郭連署50萬份？ 柯文哲：我連署一份就好

2019-09-13 09:21

談國民黨前兩次北市長選舉 韓國瑜：永遠的後悔

2019-09-11 02:00

韓國瑜9月14日訪台中 鐵人行程12小時跑18家宮廟

2019-09-09 13:55

吳佩蓉指韓國瑜住總統套房 孫大千：用打韓增選票？

2019-09-09 13:04

馬英九致詞被噓 韓國瑜選辦對「流程延宕」 致歉

2019-09-09 12:02

馬英九遭韓粉噓下台 柯文哲：有點目瞪口呆

2019-09-09 11:23
看更多

熱門文章

韓國瑜遲到說後續 松田康博：不認同批評「某某是智障」

2019-09-22 19:33

海巡開箱超猛必看！但最好笑的…見過私菸案開箱嗎

2019-09-23 08:00

不贊成呂秀蓮選總統 陳水扁：韓國瑜當選我會被抓回去

2019-09-22 19:48

不只挖台灣牆角 大陸一招讓美國後院倒戈！

2019-09-23 10:00

洪秀柱在台上左打韓國瑜 右壓朱立倫是為哪椿？

2019-09-22 17:58

陳其邁批韓國瑜市政一事無成 林國正：講話不要太刻薄

2019-09-22 22:01

高教機命名 空軍首度公開為「勇鷹」辯護

2019-09-22 15:00

陳菊缺席立院私菸案報告 柯文哲酸：大號的吳音寧

2019-09-23 10:34

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (下)

2019-09-23 11:34

前大法官劉鐵錚 認可蔡英文任教資格

2019-09-22 19:56

韓國瑜、朱立倫、洪秀柱首同台 高喊只有團結沒有心結

2019-09-22 13:53

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (上)

2019-09-23 11:26

上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (中)

2019-09-23 11:30

聯合報民調／力挺兩黨選民 59%投藍 29%挺綠

2019-09-23 00:16

陸軍新款戰車服 加裝協助逃生特別設計

2019-09-22 13:38

聯合報民調／藍綠對決 蔡45％韓33%

2019-09-23 00:07

影／之前總統做不到！蔡英文：台灣豬肉明年出口

2019-09-22 13:17

民眾黨提名 朱哲成當場退民進黨參選苗栗縣海線立委

2019-09-22 13:39

史明病逝遭酸「舉國歡騰」 蔡英文：極不恰當

2019-09-22 12:53

因為「這個原因」 陳佩琪沒有攻讀博士

2019-09-22 17:54

陳菊、葉菊蘭不出席私菸案報告 藍委批可恥

2019-09-23 09:28

徐永泰再度緊咬蔡總統論文有疑慮 總統府兩點聲明回應

2019-09-23 11:41

幻象2000戰機何去何從？國防部：至少再用八年

2019-09-23 11:06

3年斷交7國 前外交官：蔡英文對國家主權喪失束手無策

2019-09-23 06:43

私菸案玉山銀有無違規？ 顧立雄首度表示：均符合規定

2019-09-23 09:14

反駁一中 索羅門國會外委會主席：台灣是國家

2019-09-22 15:51

韓國瑜南下屏東 讚有好多令人驚嘆「台灣第一」

2019-09-22 22:13

影／郭粉頂強風喊「中華民國需要郭台銘」 台中快閃第一發

2019-09-22 17:26

網路名人Z9吳達偉參選板橋 藍綠「摸不著頭緒」

2019-09-22 16:57

傘兵的終極考驗！重裝登場 通過這關是「鐵漢」

2019-09-23 09:00
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top