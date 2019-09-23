上雙鎖的潘多拉盒子／蔡英文論文讀後感 II (中)

2019-09-23 11:30 世界日報 徐永泰博士



蔡英文總統的學歷問題引發廣泛討論，目前旅居英國牛津的徐永泰博士（D Phil. Oxon.）特別親往英國倫敦大學政經學院，閱覽蔡英文總統的博士論文，寫下讀後感，由世界日報獨家刊登。 分享 facebook

蔡總統這一本新拷貝不是學校的公共財產的論文，是私人的拷貝：它不是蔡英文35年後為了學校規則補交上去的，而是「存放」在學校的「私人拷貝」。除了讓你拍個外殼，概念上99%是不可以使用的。有沒有把大家說暈？如果這是蔡總統的私人拷貝，即使是複製，那麼它也不太可能是35年前按照規定繳納的那一本論文。

關於這點，林環牆教授已查證過在2019年6月28日之前，所有倫敦大學的三個圖書館(LSE Library，IALS，Senate House Library)，還有匯集全世界所有博士論文的英國圖書館(British Library)，蔡總統的1983年論文都沒有找到。

唯一的解釋是三個圖書館都丟了?問題是，2015年前，連論文的資訊都沒有。為什麼2015年的資料又有了呢？請看林環牆教授的獨立報告。(點這裡，看林環牆調查報告)

藍色外殼上的說明。(取自林環牆教授的報告) 分享 facebook

順便簡單介紹LSE三個圖書館的層次和類別：LSE Library是一般大學部和研究生部的一般圖書，加上歸屬LSE下面的婦女圖書館，大多藏私人文檔。IALS是法學研究圖書館，專門收集法律相關的文件，包括法律博士論文。Senate House Library(正確翻譯：法學總圖書館，英國沒有Senate，翻譯成國會圖書館有點牽強，聽起來像屬於政府機構)收集書籍品質層次最高，收集最有價值的政經圖書，包括LSE的博士論文。如果不夠詳細，請見諒和上網自查。

登記格式不同 pages vs. leaves

蔡總統論文在圖書館登錄的疑點pages vs. leaves：

我先說幾點：第一，她的論文登記格式(Format)上面說的論文有365 pages，而不是365 leaves。如果你去查其他LSE博士論文,登錄的是多少leaves。兩者的區別，前者是一般版本的論文，後者是LSE經過驗證的正本論文。這個英文字pages vs. leaves的差別非常重要，是一般論文本和校方收錄論文本的不同。第二，如果是LSE畢業生的博士論文，必須登錄作者所屬的科系，如經濟系或人類學系等，後面再加上London University, 而蔡總統的論文則只有登錄為名字，沒有所屬的系，直接跳到London University。第三，蔡總統的論文登錄，加上了一個備註，「這是一本2019年提呈給圖書館的英文.蔡的個人原論文拷貝」。對其餘有興趣的可以去網上查，因為這個是LSE Library公開的資訊。

蔣介石後代把蔣介石日記寄存在美國史丹佛大學的胡佛研究院圖書館，蔣氏日記檔案只准抄看，不准影印，不准掃描，不准照相，也不准喝水，規定與LSE Women’s Library Reading一樣，因為蔣氏日記的版權還是屬於蔣家的(the copy right rests with Chiang’s family)，閱讀規定就由版權所有者決定。到胡佛研究院檔案室用身分證，進去簽一份不可外洩內容的同意書，進入圖書館就必須遵守如LSE一樣或類似的嚴格閱讀規定。

胡佛圖書館對蔣家存放的唯一一本蔣介石手寫日記的解禁期從保管起到解禁是50年。什麼概念呢？現在在日記中若還找到一些爭論性文字，但不能轉述或拷貝或引用衍生，50年以後才可以。但50年以後很多人都走了，到時解禁隨便你怎麼說都行。

蔣介石日記雖然存放在胡佛圖書館內，但所有版權仍屬於蔣家後代，要定什麼樣的閱讀規矩，也是蔣家的決定。

個人存放，版權歸我：

依我個人理解，蔡英文總統處理她的論文用的可能與蔣家處理蔣介石日記同樣方式？所謂「個人存放，版權歸我」？是不是她把她的論文當成歷史垂名的蔣介石的日記請LSE同樣對待？所以這本論文立下的閱讀規矩與蔣氏日記雷同，只是不同國家不同圖書館而已。我想請問，2019年6月進入LSE圖書館登錄的論文，是不是以「存放託管」的方式登錄的？

以她的總統身分，存放一份總統私人論文拷貝珍藏版給倫敦政經學院婦女圖書館，也是LSE婦女圖書館極大的光榮，不是嗎？如果是，那不是更要大家分享和閱讀嗎？

但LSE婦女圖書館在這本珍藏版上說明，如沒有作者的同意，任何人都不准刊載其內容之引述或其內容衍生的信息；加上LSE圖書證需要申請審核手續，增加閱讀困難度，而最終仍是只能看不可以引述。

對於有沒有論文的議題，吵鬧喧嘩不停，蔡總統回答記者說：不是有論文嗎？記者問她有關限制的規定，她說她不知道LSE本身有些什麼限制規定，她要去了解一下。

那麼請問蔡總統，你去了解的時候可不可以問一下，這本剛送進LSE婦女圖書館的論文拷貝封面上的有關版權和閱讀限制文字是誰要求的？如果不是LSE，請你寫信給LSE婦女圖書館檔案室，告訴他們只要是台灣同胞，統統可以看你的論文，也可以引述。如果是LSE加的，我們就根據您的信函跟LSE圖書館交涉，爭取閱讀的自由，可以嗎？

我們從這個方向去探討：誰有答案問一問就知道了，我想蔡總統應當是知道的，因為論文的版權在她手中，規定如何閱讀的條件的設限也在作者蔡總統身上，不是嗎？看到新聞說一位林姓學生跑到倫敦政經學院LSE看論文，報導說他看論文沒有任何困難。我想要知道，總統府那個部門可以拿到這個授權書？我相信很多人會去申請，包括我在內，請總統府對申請人一視同仁，都予以批准。(文未完)

∎作者徐永泰為牛津大學近代史碩士、經濟史博士，牛津聖約翰學院開發局董事，現任美西華人學會理事長，洛杉磯公開賽創會會長和財務長 (編者註：本版標題與插題皆由本報所作)