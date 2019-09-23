李四川抱病 何庭歡：盼大家肯定韓國瑜和李四川付出

2019-09-23 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



61歲高雄市副市長李四川前天因腸胃不適到台北雙和醫院就醫住院，李表示，目前身體狀況已有好轉，住院幾天就能出院。對此，韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡上午受訪表示，希望大家能夠肯定韓國瑜跟李四川為台灣人民的付出，而不是在特定的議題上做文章，會讓人覺得有點不太道德。

何庭歡表示，韓國瑜已經致電關切，也託人送雞湯希望李四川早日康復。何強調，李四川就任後非常努力的為高雄市民付出，在這段時間韓國瑜也是日漸消瘦，而李四川身體微恙，希望大家能夠肯定他們做到為台灣人民及高雄市的付出，而不是在特定的議題上做文章，會讓人覺得有點不太道德。