韓國瑜民調輸蔡英文12% 何庭歡：民調都是起起伏伏

2019-09-23 11:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



本報最新總統選情調查發現，郭台銘宣布棄選總統後，藍綠對決情勢無明顯變化，蔡英文支持度45%，韓國瑜維持33%。對此，國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室發言人何庭歡上午受訪表示，民調都是起起伏伏，競辦尊重每一份民調結果，未來會努力調整團隊腳步及宣達政見，爭取更多民眾的支持與認同

何庭歡說，民調都是起起伏伏的，那只是個參考，競選辦公室尊重每一份民調的結果，他們一直強調的是，對於未來的願景及實質的政策還有努力的空間，會努力宣達政見以及爭取更多民眾的支持跟認同。