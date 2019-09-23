藍攻私菸等3案 財長今專案報告

2019-09-23 00:50 聯合報 記者鄭媁／台北報導



立法院新會期，國民黨黨團鎖定私菸等三大案強力進攻。 圖／聯合報系資料照片 分享 facebook 立法院新會期，國民黨立院黨團鎖定蔡政府三大案強力進攻，財政委員會今排定總統府特勤私菸案專案報告，藍委要追究總統府秘書長陳菊的責任；至於蔡英文總統的博士論文爭議，黨團已提案要求成立調閱委員會調查；民進黨立委陳明文在高鐵上掉了三百萬現金一事，國民黨團也要追查。

鴻海創辦人郭台銘退選風波暫告段落，藍營拍板將鎖定蔡政府施政不力猛攻，為國民黨總統參選人韓國瑜的選情增添彈藥。

財政委員會今安排「總統專機違法走私菸品案相關調查、處分及改善作為」專案報告，要求財政部長蘇建榮、總統府秘書長陳菊、國安局長邱國正、調查局長呂文忠及交通部長林佳龍等人報告，說明私菸案後續檢討。

交通委員會召委童惠珍周三也排定「總統專機免稅菸案調查」專案報告，要求林佳龍率相關單位暨華航、華膳空廚，以及財政部關務署、國安局與警政署航警局備詢。

針對陳明文在高鐵上掉了三百萬現金，財政委員會周三排定「巨額現金提領或遺失查察之通報機制與後續調查」，將以高鐵拾獲鉅款之處理方式為例提出檢討，以及如何防堵意圖規避洗錢專題報告。

另外，國民黨團總召曾銘宗表示，蔡政府一周內連斷兩邦交國，外長吳釗燮竟不必負政治責任。行政院長蘇貞昌選前拚命撒錢釋利多，大開選舉支票，以及廢除印花稅等議題，都是藍營本會期質詢重點。