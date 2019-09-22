因為「這個原因」 陳佩琪沒有攻讀博士

2019-09-22 17:54 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



近來蔡英文總統博士論文事件爭議不休，台北市長柯文哲的太太陳佩琪今也在臉書上大爆柯文哲拿到博士證書的料，指柯文哲1994年從明尼蘇達大學研習一年回國後，就考入台大醫學研究所博士班，經過千辛萬苦，某天終於畢業了，畢業典禮那天，自己和公婆都去觀禮，聽到系主任侯勝茂教授鼓動學弟給先生一個大大的歡呼和掌聲，頓時覺得飄飄然，覺得與有榮焉。

陳佩琪說，29歲那年，經人介紹，認識了大自己一屆的先生，交往不到半年就結婚了，俗話說結婚要門當戶對，其實我們家世、學歷、外貌都差不了多少，只不過他是男的，社會氛圍就是比女生跩。

不過陳佩琪也說，剛進入婚姻時，雙方學歷是平等的，不過柯文哲1994年從美國回來後，就考入台大醫學研究所博士班，某天晚上，下班時拿著一本厚厚的博士論文要她看，只是醫學專業隔行如隔山，自己根本沒興趣看，只快速翻到最後一頁， 看看這傢伙如何感謝我這勞苦功高的老婆，感謝詞內容現在已忘了，當時看看還算可以接受，只是從此兩人學歷開始有差了。

陳佩琪說，記得六月底畢業典禮那天，自己去台大體育館觀禮，禮堂一樓坐的是應屆醫學系畢業的準醫師，先生上台領取畢業證書的霎那，侯勝茂鼓動學弟給先生一個大大的歡呼和掌聲，讓 坐在二樓的她霎時覺得飄飄然，頓時也覺得與有榮焉。