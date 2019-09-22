韓國瑜、朱立倫、洪秀柱首同台 高喊只有團結沒有心結

高雄巿長韓國瑜、新北巿前巿長朱立倫與到台南參選立委的洪秀柱今天三人首度同台。之前因為「換柱」，造成朱洪兩人心結，洪秀柱今天開玩笑表示，「我們有仇、仇大了」， 後來又說想不起來仇是什麼了， 朱立倫則把首度公開的輔選行程獻給洪秀柱，表示國民黨要勝選，只有團結、沒有心結。

韓國瑜則表示，昨天晚上原本要參加洪秀柱在台南的造勢晚會，但是因為人在屏東，趕過來已經太晚了，所以今天知道茨在台南舉行活動，馬上趕來， 洪秀柱則笑著抱怨韓國瑜「他老是給人家很多意外」， 昨天等韓、韓沒來，今天又突然意外出現。

據了解，韓國瑜原本要出席昨晚的造勢大會，但是後來沒有到場，讓現場許多人都感到失望，韓國瑜今天可以說是補還人情。

洪秀柱今天參加台南市婦女會 餐會，韓國瑜與朱立倫都到場，還有前台北縣長周錫瑋等人，現場高喊「韓國瑜、凍蒜」、「洪秀柱、凍蒜」

韓國瑜說，洪秀柱前主席的故舊好友都知道，洪有幾個特點，始終讓大家印象鮮明，熱愛中華民國從不退縮，真心關切台灣教育和文化，他在立法院這麼多年，從頭到尾關心的都是孩子的教育文化，貢獻無數。

韓國瑜說，她的選區曾在永和區，永和的鄉親也了解，鄉親服務的熱情、成長，幾十年都沒變過，她把自己嫁給中華民國、嫁給選民，非常堅持有影響，女元帥南征，大家一片驚嘆，無畏的勇氣告訴大家一件事情，台灣政治開始改變，民進黨執政三年半民不聊生，若台南贏得選舉，代表民氣可用，洪秀柱空降過來，一雙雙手握，展現大無畏精神，同時也讓台南去思考，有沒辦法改變政治文化。

韓國瑜，昨天在屏東，拖太晚，不好意思再來，得知婦女會有這活動，趕緊來，這次選舉關心到國家、社會和下一代，若蔡英文三年半經濟好產業好，當然要支持，但大家自己去看看，外交關係寸步難行、經濟發展一籌莫展，新南向政策一敗塗地。

韓說，蔡英文交不出成績單，只好打出護主權？但誰不護主權 ，一定要讓民進黨下台，讓大家知道人民最大，一定要讓洪秀柱當選，要讓台南全壘打。

而針對媒體詢問朱立倫，國民黨有韓國瑜這隻母雞，朱立倫是不是第二隻母雞，朱立倫說，國民黨這次母雞只有一隻，就是韓國瑜市長，小雞是所有立委，其他人都是啦啦隊，母鴨是柯文哲市長，相信自己應該還是不錯助選員，樂意來幫忙助選。

對於韓朱之前密會，對於到底談些什麼，朱說，我們共同目標就是藍軍要合，要團結，才有勝選的可能，不會談個人要談整體。

而高雄市議會訂定6點半要準時下班，會不會減輕監督力道？朱說，當了16年地方首長，不管桃園新北，都是最晚5點半下班，最多延個1 0分鐘 準時開會、準時散會，讓市政更有效率，第一次聽到「準時開會、準時散會」大家有意見，我們所有議員會議，最慢5點半結束。

朱立倫在現場也送上辣椒串給洪秀柱等人，洪秀柱上台時說，媒體問什麼「與朱立倫有什麼恩仇？」 ，她講「有喔，仇大了」，雖然是開玩笑，但其實有怨氣，是來自施政不良和民怨積累太大，大家都是兄弟姐妹、同黨同志，有什麼好仇？尤其韓市長講愛與包容，但有些事情絕不包容。