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史明病逝遭酸「舉國歡騰」 蔡英文：極不恰當

2019-09-22 12:53聯合報 記者王敏旭╱即時報導

總統府資政、歷史學者、知名作家史明20日11時9分病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲，不過今有媒體問蔡英文總統，有挺藍粉絲團認為是舉國歡騰，蔡英文說，用那種方式來說，真是極不恰當。

蔡英文今指出，台灣是民主社會，或許對於不同事情有不同看法，而且在兩岸議題上人民有不同看法，但是對一生貢獻給這個土地一位老先生，應該要給他必要的尊敬。

今有媒體問蔡英文總統，有挺藍粉絲團認為史明病逝是舉國歡騰，蔡英文說，用那種方式來...
今有媒體問蔡英文總統，有挺藍粉絲團認為史明病逝是舉國歡騰，蔡英文說，用那種方式來說，真是極不恰當。記者王敏旭／攝影
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蔡英文北醫史明總統府

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