史明病逝遭酸「舉國歡騰」 蔡英文：極不恰當

2019-09-22 12:53 聯合報 記者 聯合報 記者 王敏旭 ╱即時報導



總統府資政、歷史學者、知名作家史明20日11時9分病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲，不過今有媒體問蔡英文總統，有挺藍粉絲團認為是舉國歡騰，蔡英文說，用那種方式來說，真是極不恰當。