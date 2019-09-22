郭柯王還有「續攤」？ 柯文哲：重大問題不能隨便回答

2019-09-22 12:40 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，首波提名8名區域立委，今天首度與柯文哲同框，8人來自北、中、南，平均年齡40歲，一起喊出「藍綠推兩邊、民眾擺中間」。因民眾黨缺乏總統參選人，根據中選會總統副總統選舉時程，11月18日至22日受理選舉候選人登記申請，柯文哲如果要參選，11月22日前還有一個機會，就是成為親民黨或時代力量提名的總統與副總統人選。

柯文哲上午被 媒體問到「1122是選項」？有想過1秒？柯文哲先是停了幾秒，再說，「這我回去再想一想」，柯也說，要選早就選了，人要相信自己講的話，改變台灣從首都開始、改變台北從文化開始，他認為台灣的困境，不是換一個總統可以解決。

至於立法院前院長王金平說要選，郭董會支持他？是否會支持？郭柯王還會「續攤」？柯文哲說，他想這個討論過再回答，這種重大題目，也不能在這裡隨便回答，所以很多事情，因為當初是大家一致支持郭台銘選，那現在如果情形不一樣，大家再討論。

媒體問柯，「學姐」黃瀞瑩沒在第一波提名名單，柯文哲說，這問題應該直接問學姐，他是她的長官，不能替她回答，在政治上，要尊重每個人都是獨立個體，像是陳佩琪，他每次叫她不要寫臉書，她也還是照寫，不要去干涉她，每個人都是獨立個體，給她最大的自主性。

柯另被問到有沒有跟郭董聯繫，柯文哲說，其實當時郭台銘要退選，對他們來講也是shocked，雖然郭事先有跟他講，但閩南話說「緊事緩辦」，做這種重大決策後，大家都在震盪，他以前當外科醫生，做決定都是30秒，現在當市長以後，習慣慢慢改掉，所以遇到這種重大事件，應該是雙方沈澱一陣子，再坐下來重新討論，做出穩定的決策。