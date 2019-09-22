民眾撿到海洛英磚 孫大千：綠還怪韓國瑜反毒大驚小怪

2019-09-22 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 劉宛琳 ╱即時報導



一名雅石玩家昨天中午在台東縣達仁鄉南田海灘尋找著名的「南田石」時，赫然發現「雙獅地球牌」的海洛因磚，趕緊報警。國民黨總統參選人韓國瑜競選辦公室北部副執行長孫大千指出，這實在是台灣奇蹟，一件比扯鈴還要扯的事。

孫大千說，這名玩家撿到的不只是一塊，最後共拾獲32塊高純度的海洛因磚，總重近13公斤，初估價值上億元。原來在台灣的海灘上漫步，不僅可以撿貝殼，撿奇石，有機會還可以撿到海洛因磚。令人好奇擔憂的是，如果隨便撿都可以撿到32塊，那麼有多少是順利丟包成功流入台灣的。

孫大千說，當韓國瑜高舉反毒旗幟的時候，民進黨政府一直努力在粉飾太平，嫌韓國瑜大驚小怪，危言聳聽，現在散布在台東沙灘上的海洛因磚又是怎麼一回事呢？

孫大千表示，高雄市發生一個直播主之亂，就可以驚動內政部長和警政署長一起趕到高雄坐鎮指揮偵辦，再加上一個行政院副院長湊熱鬧，見獵心喜，落井下石。

孫大千請問內政部長和警政署長，要不要一起趕去台東，關心一下政府反毒的狀況，以及警方偵辦的進度呢？請問陳其邁副院長，既然治安是政府的基本功課，那麼，如果在沙灘上都可以撿到海洛因磚，民進黨政府的基本功課會不會做得太兩光了？也許，民進黨的眼中除了韓國瑜之外，大概什麼都看不見了吧？