影／選副總統或高雄市長？ 陳其邁：心在高雄

2019-09-22 11:58 聯合報 記者 聯合報 記者 謝梅芬 ╱即時報導



行政院副院長陳其邁今天上午參加經濟部在高雄舉辦的「輔導機車行升級轉型說明會」時，被問到，是否被統蔡英文徵詢為競選總統的副手，陳其邁說，現在專心拚政績、接地氣，所以現在只有「貞邁配」，蘇貞昌配陳其邁，在行政院好好地做事，「其他沒有任何討論的可能！」