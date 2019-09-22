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民眾黨第一波提名8區域立委 今首度與柯文哲同框亮相

2019-09-22 11:09聯合報 記者楊正海╱即時報導

台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，首波提名8名區域立委，今天首度與柯文哲同框，8人來自北、中、南，平均年齡40歲。上午民眾黨舉行提名記者會，一起喊出「藍綠推兩邊、民眾擺中間」。

這次首波提名，其中台北市規畫3人參選，分別是何景榮、蔡宜芳、張幸松，參選第三、第七、第八選區；無黨籍的友柯議員徐立信，則是獲徵召參選第五(中正萬華)選區立委。

主席柯文哲指出，這是第一波提名，還有第二波、第三波，還有不分區，這次是擺脫藍綠，高峰國家治理，台灣若無法脫離藍綠泥淖，台灣才能大步向前走。至於缺乏母雞、是自當母鴨？我會盡力去協助。

發起人蔡壁如指出，這是改變政治文化的開始，柯文哲四年堅持公開透明，改變持續發生，這次台灣民眾黨提出的名單，要扛起改變政治文化的責任，改變立法院的生態，這是一場不能輸的戰役，會用盡洪荒之力來努力，而民眾黨前進立法院，一定要衝高票，成為制衡國會力量，讓台灣重開機，打破藍綠壟斷的國會。

這次提名8位候選人，分別是中山區的何景榮；信義，南松山蔡宜芳；中正，萬華區徐立信；文山，南中正張幸松，新北市則為板橋東區吳達偉；苗栗海線為朱哲成；台中潭雅，神后區張睿倉；高雄三民，苓雅區李佳玲。

民眾黨表示，首波提名係以區域立委候選人為主。持續向天下徵具專業，有熱情的參選人，經民眾黨黨內的提名策略委員會之機制，陸續公佈。

民眾黨第一波提名8區域立委，今首度與柯文哲同框亮相。記者楊正海/攝影
民眾黨第一波提名8區域立委，今首度與柯文哲同框亮相。記者楊正海/攝影
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台灣民眾黨柯文哲

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