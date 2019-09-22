北市議員徐立信披民眾黨戰袍 今宣布參選北市立委

2019-09-22 09:05 聯合報 記者 聯合報 記者 楊正海 ╱即時報導



台北市長柯文哲籌組的台灣民眾黨，今天公布首波區域立委參選名單，第一波名單中，規畫4人參選北市立委第三、第五、第七、第八選區。

其中，無黨籍的友柯議員徐立信，今首度表態決定參選中正萬華區立委 ，並發表參選宣言。

徐是本屆台北市中正萬華區議員第一高票，之前曾公開力勸柯文哲參選總統，他這次參選，主打超越藍綠，他表示，2020台灣要贏，中正萬華更要改變，身為苦讀出身的艱苦囡仔，真的是庶民，還暗酸韓國瑜，指自己不會爬樹，只會服務。

以下為徐立信參選演說稿：

阿信是民眾黨唯一徵召的立委候選人，我想今天大家看到，我的心中沒有一絲一毫的喜悅，一絲一毫的喜悅都沒有，我感覺到無比沈重的壓力。阿信是無黨籍，

超越藍綠，引用韓市長名言後，再引用小英總統這句話，2020台灣要贏！

2020台灣要贏，中正萬華更要改變，阿信在地服務七年多，十四個馬上辦行動服務處，服務以民為本，相信可以改變成真！對手一定會批評，全國只有韓市長跟阿信是第一任剛當選，就要參選的吧？阿信要說，身為中正萬華第一高票當選的無黨籍議員，阿信是在柯市長鼓勵徵召，以及外界不看好第三勢力環境下，願意勇於承擔重任，挑戰第十屆立委選舉。

阿信是立法院出來的，國會助理12年，做律師15年，立法，修法是我專門，讓阿信進去國會是最適當的。

阿信是九二一受災戶、苦讀出身的艱苦囡仔。阿信真的是庶民，雖然不會爬樹，但很會服務！服務風雨無阻，絕不睡到中午！說到樹，中正萬華長久被雙林把持，這藍綠雙林，藍的養老到一半被迫出來參選，綠的選上卻不跑基層，服務都找不到本人。有句成語說，見樹不見林。但在中正萬華是：「不見雙林，更無建樹」！

民眾黨唯一徵召、第一高票、徐立信阿信擺攤服務的時間，以議員任期來算，已經邁入第三任了，長期服務基層有目共睹！也是全國唯一每天擺攤服務 全國唯一路邊攤的民意代表，放心交給阿信，服務看得見，改變必實現！