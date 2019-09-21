洪秀柱台南廟口演講火力全開批蔡 五府千歲發爐

2019-09-21 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 周宗禎 ╱即時報導



國民黨前主席洪秀柱投入參選台南市立委，今晚在台南仁德區造勢，質疑現在的政府不顧老百姓死活。她說，她和蔡英文都是「老小姐 」，都沒嫁人沒生小孩，但是她很在乎疼惜別人家小孩，想要穩定國家經濟顧好，讓百姓過好日子，孩子也有未來希望，蔡英文卻可能有「別人家的孩子死未了、跟我沒關係」心態，把國家帶往險境甚至戰爭，這讓大家都受不了。

洪秀柱晚間到仁德鍾厝大廟清寧代天府前廣場參加造勢晚會，藍營支持者兩千多人捧場，廟埕人山人海。洪秀柱演講1個多小時，不時有國民黨台南市黨部主委謝龍介搭腔串場，不時傳出笑聲沒有冷場，謝龍介、洪秀柱先後高歌，洪秀柱演講時廟內五府千歲大香爐還發爐，現場「柱柱姐當選聲」震天價響。

洪秀柱呼籲大家除了總統票投韓國瑜，立委還要讓國民黨國會過半，不要讓民進黨再這樣子禍國殃民，予取予求殘害中華民國與台灣人民。

洪秀柱痛批現在的政府，不但讓許多老百姓肚子餓，連下一代都沒有未來，一定要翻轉台南、台灣，讓民進黨與蔡政府下架，中華民國與台灣的老百姓才有未來。