郭台銘捐馬英九基金會6800萬？馬辦：不確實

2019-09-21 20:13 聯合報 記者 聯合報 記者 王寓中 ╱即時報導



傳言郭台銘對基金會的捐款金額是6800萬元，但馬英九基金會指出，實際捐款數字其實「不到一半」。 本報系資料照 分享 facebook

針對名嘴及外界提及鴻海創辦人郭台銘對馬英九基金會捐款事宜，前總統馬英九辦公室今天表示，馬英九過去競選時的政治獻金皆依法申報，監察院都可查得到。

馬辦表示，馬英九基金會成立時，郭台銘確實有捐款，感謝郭對馬前總統的支持，惟外傳金額並不確實。

馬英九基金會，外界根據郭台銘當時質押股票，至今一直傳說郭台銘對基金會的捐款金額是6800萬元，但據了解，實際捐款數字其實「不到一半」。