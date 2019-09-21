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反對金錢外交？她算出蔡政府機密外交預算是馬政府兩倍

2019-09-21 18:11聯合報 記者林政忠╱即時報導

民進黨政府反對金錢外交，5天內斷交2國。不過，國民黨台北市議員游淑慧今天在臉書貼文，錢花得比人家多，斷交也比人家多，蔡英文政府的外交狀況，已經陷入「四無」。游淑慧也算出，蔡政府4年機密預算是馬政府時期的兩倍，尤其最近3年，蔡政府每年機密外交預算都超過15.5億元，引人關注。

游淑慧指出「四無」：一、無能為力，只會推給「阿共仔害的」。二、無計可施，只能坐視台灣被「孤立」。三、無才可用，2年斷6國的吳釗燮穩坐部長。四、無路可走，除了嗆北京外，民進黨的外交政策是什麼？

游淑慧也整理出102年至109年外交部預算編列，馬政府時期，外交部4年本部預算總計編列926.7億元、機密預算24億元；蔡政府時期，外交部4年本部預算總計編列991.9億元、機密預算51.4億元。

換句話說，蔡政府4年外交部本部預算比馬政府多出65.2億元，蔡政府機密預算是馬政府時期的兩倍。尤其近三年，蔡政府每年機密外交預算都超過15.5億元。

游淑慧也指出，馬政府時期，外交部本部預算編列最低227.2億元、最高242.7億元，機密預算最低4.4億元、最高9.1億元；蔡政府時期，外交部本部預算編列最低229.1億元、最高268.3億元，機密預算最低4.6億元、最高15.7億元。

國民黨台北市億元游淑慧整理102年至109年外交部預算編列，蔡政府比馬政府多出許...
國民黨台北市億元游淑慧整理102年至109年外交部預算編列，蔡政府比馬政府多出許多外交預算。圖／取自游淑慧臉書
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