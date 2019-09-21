提分屍案遭轟打嘴砲 吳敦義：難道蔡政府不該檢討嗎？

2019-09-21 15:20 聯合報 記者 聯合報 記者 余采瀅 ╱即時報導



行政院長蘇貞昌指國民黨主席吳敦義再提治安不好、有分屍案，不應拿這種事打嘴砲。對此，吳敦義今天下午到台中清水紫雲巖出席台灣寺廟金蘭會表示，「不要亂講話啦！華山地區離總統府很近，發生凶殺分屍案，難道不值得蔡英文政府檢討嗎？蔡一直在吹牛，說他是20年來做得最好，對不起，20年來他經濟最差，國際關係也最差，斷交最多，他有什麼可以吹牛？」

吳敦義說，陳水扁2000年擔任總統時，給中華民國護照免簽國家共54個，8年後馬英九接任總統還是54個，不增不減，但馬英九總統就任後，不到4年就有164國給我國免簽，增加110個國家，「難道蔡英文不應該檢討嗎？可以講他20年來最好嗎？」

吳敦義提到，每一任的總統或行政院長都應好好檢討，到底自己能不能有廉能有為的政府，第二經濟到底有沒有好，要繁榮均富的經濟；第三要和諧公益的社會，治安要好；第四要和平穩定發展，兩岸才能長治久安，以上這四個大支柱，「蔡英文有什麼可以吹牛？20年來做得最好嗎？」