台獨教父史明辭世 最後一刻仍心繫蔡英文明年連任

2019-09-21 14:06 聯合報 記者 聯合報 記者 陳婕翎 ╱即時報導



總統府資政、歷史學者、知名作家史明昨晚11時9分病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。史明教育基金會今舉行記者會，董事長黃敏紅說，史明到最後一刻仍心繫明年總統大選，最後的心願是只有讓蔡英文總統連任，台灣才能贏。他說，他的一生已經活得很精采，對台灣沒有虧欠，「再來就是留下的我們要繼續努力走下去。」

總統府資政、台獨精神領袖史明20日深夜辭世。 本報系資料照片 分享 facebook

史明教育基金會今下午於台北醫學大學附設醫院舉行記者會，這也是史明過世後，基金會首次對外說明。出席者包含台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰、台北醫學大學附設醫院腎臟內科主治醫師吳岳霖、史明教育基金會董事長黃敏紅、史明教育基金會董事葉治平，另也有多名與史明淵源極深的獨立運動者都現身。

黃敏紅今於記者會上會想起史明，多次紅了眼眶，哽咽無法說話。她說，陪在史明身邊二十多年，到現在仍無法接受史明已經離開。原意識不清的史明，昨晚大概11時突然睜大眼睛，將陪在病榻旁的所有人巡視一遍，就安詳離開人世。「史明最後要讓所有人知道是，明年的大選台灣一定要贏，唯有讓蔡總統連任，台灣才能贏。」

黃敏紅說，史明剛入院時，雖然身體不好，但精神仍很好，不料周三狀況急速惡化。蔡總統接獲消息後，馬上到醫院探視，當時史明已經無法說話，蔡總統仍不斷和老先生說話、鼓勵。他說，昨晚起在臉書上看到非常多民眾貼文表達不捨，史明已經活得很精采，對台灣沒有虧欠，「最大的遺憾是無法一起完成明年的總統大選」。

史明教育基金會近日將安排場地，提供想見史明最後一面、和史明說話的民眾前往。因史明沒有子嗣、財產幾乎都用於獨立運動、捐贈基金會，基金會計畫運用這筆財產，創立史明文物館、紀念館。

陳瑞杰表示，史明近日被家人發現出現濃痰、食欲下降、全身虛弱、倦怠，在家屬陪伴下9月17日上午赴北醫就診。醫師診斷發現他有肺炎、脫水等狀況，立即安排住院治療。不料隔日史明肺炎加劇、呼吸窘迫，因史明生前預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書，拒絕心肺復甦術(CPR)、維生醫療，在安寧緩和醫療及家屬陪伴下，因肺炎引發多重器官衰竭離世。