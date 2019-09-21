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台獨教父史明辭世 最後一刻仍心繫蔡英文明年連任

2019-09-21 14:06聯合報 記者陳婕翎╱即時報導

總統府資政、歷史學者、知名作家史明昨晚11時9分病逝於台北醫學大學附設醫院，享嵩壽103歲。史明教育基金會今舉行記者會，董事長黃敏紅說，史明到最後一刻仍心繫明年總統大選，最後的心願是只有讓蔡英文總統連任，台灣才能贏。他說，他的一生已經活得很精采，對台灣沒有虧欠，「再來就是留下的我們要繼續努力走下去。」

總統府資政、台獨精神領袖史明20日深夜辭世。 本報系資料照片
總統府資政、台獨精神領袖史明20日深夜辭世。 本報系資料照片
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史明教育基金會今下午於台北醫學大學附設醫院舉行記者會，這也是史明過世後，基金會首次對外說明。出席者包含台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰、台北醫學大學附設醫院腎臟內科主治醫師吳岳霖、史明教育基金會董事長黃敏紅、史明教育基金會董事葉治平，另也有多名與史明淵源極深的獨立運動者都現身。

黃敏紅今於記者會上會想起史明，多次紅了眼眶，哽咽無法說話。她說，陪在史明身邊二十多年，到現在仍無法接受史明已經離開。原意識不清的史明，昨晚大概11時突然睜大眼睛，將陪在病榻旁的所有人巡視一遍，就安詳離開人世。「史明最後要讓所有人知道是，明年的大選台灣一定要贏，唯有讓蔡總統連任，台灣才能贏。」

黃敏紅說，史明剛入院時，雖然身體不好，但精神仍很好，不料周三狀況急速惡化。蔡總統接獲消息後，馬上到醫院探視，當時史明已經無法說話，蔡總統仍不斷和老先生說話、鼓勵。他說，昨晚起在臉書上看到非常多民眾貼文表達不捨，史明已經活得很精采，對台灣沒有虧欠，「最大的遺憾是無法一起完成明年的總統大選」。

史明教育基金會近日將安排場地，提供想見史明最後一面、和史明說話的民眾前往。因史明沒有子嗣、財產幾乎都用於獨立運動、捐贈基金會，基金會計畫運用這筆財產，創立史明文物館、紀念館。

陳瑞杰表示，史明近日被家人發現出現濃痰、食欲下降、全身虛弱、倦怠，在家屬陪伴下9月17日上午赴北醫就診。醫師診斷發現他有肺炎、脫水等狀況，立即安排住院治療。不料隔日史明肺炎加劇、呼吸窘迫，因史明生前預立安寧緩和醫療暨維生醫療抉擇意願書，拒絕心肺復甦術(CPR)、維生醫療，在安寧緩和醫療及家屬陪伴下，因肺炎引發多重器官衰竭離世。

身為史明主治醫師的台北醫學大學附設醫院腎臟內科主治醫師吳岳霖回憶，史明隨著年紀越來越大，身體每況愈下，常常需指導家屬如何靠營養針輔助史明攝取足夠營養，近年更因食欲不佳、吞嚥困難，只能吃流質食物，「史明老先生特別喜歡吃冰淇淋，不捨他的離開。」

史明教育基金會今下午一時於台北醫學大學附設醫院舉行記者會，這也是史明過世後，基金...
史明教育基金會今下午一時於台北醫學大學附設醫院舉行記者會，這也是史明過世後，基金會首次對外說明，圖為台北醫學大學附設醫院院長陳瑞杰（左二）說明史明病情及死因。記者陳婕翎／攝影
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史明北醫醫師2020選舉蔡英文

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