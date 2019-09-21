是否力推中共代理人修法 蔡英文：重點在反滲透

2019-09-21 13:40 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



面對連續斷交，總統蔡英文今天在雲林出席活動受訪時表示，中國對台灣的打壓不會中斷，媒體詢問是否力推中共代理人修法，蔡英文表示，這件事情牽扯很多層面，這幾年中國對台灣的滲透非常多，必須尋找適當的法令基礎進行反滲透工作。