史明辭世 蔡英文：會將他對下一輩的提醒記在心底

2019-09-21 13:18 聯合報 記者 聯合報 記者 陳雅玲 ╱即時報導



總統府資政、台獨運動精神領袖史明昨天辭世，總統蔡英文今天出席在雲林的2019 WPDS媽祖盃輪椅體育運動舞蹈國際公開賽受訪表示，大前天深夜探望他時狀況已經很困難，他的一生奉獻給台灣這塊土地，會將他對下一輩的提醒記在心底。

蔡英文說，史明過世，大家非常不捨，她近十年來跟史明歐吉桑常常在一起，聆聽教誨，大前天深夜去看他，他的情況有些困難，昨天過世，覺得非常不捨。