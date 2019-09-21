史明逝世 蘇貞昌：守護好當家作主 才對得起

2019-09-21 13:04 聯合報 記者 聯合報 記者 董俞佳 ╱即時報導



總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明昨晚逝世。行政院長蘇貞昌今天表示，史明用一生寫台灣歷史，全心投入台灣如何當家作主，要守護好，才對得起一路走來各界奮鬥的人。

蘇貞昌今天上午出席農委會「108年產銷履歷達人頒獎典禮」，接受媒體訪問時事看法，包括斷交議題等。

談及史明，蘇貞昌說，非常佩服史明的努力，他幾乎用一生全心投入，自己幾乎沒有享樂。