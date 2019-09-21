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史明逝世 蘇貞昌：守護好當家作主 才對得起

2019-09-21 13:04聯合報 記者董俞佳╱即時報導

總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明昨晚逝世。行政院蘇貞昌今天表示，史明用一生寫台灣歷史，全心投入台灣如何當家作主，要守護好，才對得起一路走來各界奮鬥的人。

蘇貞昌今天上午出席農委會「108年產銷履歷達人頒獎典禮」，接受媒體訪問時事看法，包括斷交議題等。

談及史明，蘇貞昌說，非常佩服史明的努力，他幾乎用一生全心投入，自己幾乎沒有享樂。

蘇貞昌說，台灣在世界有一席之地，是多少人奮鬥走來，更要珍惜今天多麼不簡單，大家要珍惜今天台灣能夠獨立自主，也要守護好，才是對得起各界奮鬥的人。

總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明昨晚逝世。本報資料照片
總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明昨晚逝世。本報資料照片
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史明蘇貞昌行政院台獨

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