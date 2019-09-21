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不信任吳敦義？ 郭辦：那為什麼郝龍斌能見到郭台銘？

2019-09-21 12:27聯合報 記者周志豪╱即時報導

鴻海創辦人郭台銘退出總統大選競爭，卻傳出國民黨整合過程，黨主席吳敦義與郭的吳郭會無法成局，黨內難以整合，是因為郭從來都不信任吳敦義。郭辦中午發出新聞稿否認表示，郭從來沒有說過從不信任吳敦義的話，不想介入國民黨內宮廷內鬥劇碼。

郭辦表示，若郭台銘不信任吳敦義，為什麼國民黨副主席郝龍斌能代表吳與郭可以見到面。郭辦也強調，現階段只有祝福各位候選人。

國民黨黨主席吳敦義。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
國民黨黨主席吳敦義。 聯合報系資料照／記者黃義書攝影
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