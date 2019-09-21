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第一次到馬祖 柯文哲笑稱：和都會景觀不同很新奇

2019-09-21 11:58聯合報 記者邱瓊玉╱即時報導

北市柯文哲今率團到馬祖進行縣市交流，不僅連江縣長劉增應等人親自迎接，馬祖當地人難得看到柯文哲本人，都感到相當興奮，紛紛要求合照，不過受到天候影響，班機取消，北市部分局處首長未能如期抵達連江縣，也讓縣府感到有點可惜。

劉增應表示，台北市長期和連江縣有很緊密關係，也有合作計畫，柯文哲上任後更加強這個合作交流平台，尤其是在醫療方面的照顧，包括失智症的照顧，或是今天的慈悲關懷社區等，這也讓馬祖鄉親可以得到很好的醫療照顧。

劉增應說，柯文哲上任後，也擴大對馬祖協助，包括產業行銷、智慧城市等，過去一直邀柯市長來馬祖，但去年受到颱風影響取消，今年本來安排要先去東引，再來南竿，但也因為天氣的關係，台馬輪取消，交通有這樣子的變化，最後還能如期來到馬祖，也讓大家非常高興，相信柯市長的蒞臨，一定會加強兩市更多交流。

柯文哲則說，自己是第一次來馬祖，知道馬祖有很豐富的自然景觀、地質文化，覺得馬祖和台北市的都會景觀不同，第一次來也覺得很新奇，過去劉縣長也有來台北市政府拜過，兩市有很緊密合作，自己也有有交代聯合醫院要全力幫忙，特別是遠距醫療，馬祖是很重要的據點，也會盡我們最大能力，來幫助馬祖在智慧城市的建置。

有趣的是，柯文哲和劉增應也是目前全台灣唯二醫師出身的縣市首長，縣府則是安排兩人都穿上醫師袍，柯文哲笑說，劉增應是內科醫師，如今兩個醫師的會面和合作，一定很有趣。

在縣市交流座談時，則是縣民提問，指馬祖長期以來醫療資源落後，雖然可以後送，也很快到達台北，但還是有安全等等的問題，不知道柯文哲是否有任何建議。

對此，柯文哲說，除了先建立遠距離醫療，後送也要建立單一窗口，目前台北市EOC緊急應變中心管控整個台北市醫療體系，可以指定窗口，直接對接，有什麼問題就直接解決掉了。

劉增應則是補充，目前馬祖的緊急後送系統和台北EOC連接，一旦發現在地區醫療能力不足，就透過系統通報，由駐地直升機 飛到台北醫院的，包括台大、榮總、聯合醫院等都有合作，後送之前也會做事前的資訊彙整，讓醫院內部先做準備。

不過劉增應也說，後送過程中，確實民眾會擔心風險，希望快一點抵達，但我們一直在改善，希望縮短時間 。

此外，也有民宿業者詢問，中國大陸昨天恢復20個城市對金馬澎小三通自由行的簽證，不曉得柯文哲有任何看法？柯文哲則是笑說，他都開放了，你還不滿意嗎，很滿意就好了。

台北市長柯文哲今率團前往馬祖進行縣市交流，不僅連江縣長劉增應等人親自迎接，馬祖當...
台北市長柯文哲今率團前往馬祖進行縣市交流，不僅連江縣長劉增應等人親自迎接，馬祖當地人難得看到柯文哲本人，都感到相當興奮，紛紛要求合照。記者邱瓊玉／攝影
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台北市長柯文哲今率團前往馬祖進行縣市交流，不僅連江縣長劉增應等人親自迎接，馬祖當...
台北市長柯文哲今率團前往馬祖進行縣市交流，不僅連江縣長劉增應等人親自迎接，馬祖當地人難得看到柯文哲本人，都感到相當興奮，紛紛要求合照。記者邱瓊玉／攝影
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馬祖柯文哲北市

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