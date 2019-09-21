獨派大老史明逝世 柯文哲：他是堅持理念的人

2019-09-21 11:39 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



總統府資政、知名作家，有台獨教父之稱的史明，昨晚11點09分，於台北醫學大學附設醫院辭世，嵩壽103歲。

史明的辭世引發政壇一片緬懷聲浪。台北市長柯文哲今受訪時表示，最後一次看到史明是一年多前，過去幾次接觸，他是堅持信念的人。