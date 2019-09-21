獨派大老史明逝世 柯文哲：他是堅持理念的人

相關新聞
史明辭世 民進黨：緬懷偉大身影並持續深化台灣意識2019-09-21 11:49
蘇貞昌：有人邊吃豬肉邊罵政府 講話沒憑良心2019-09-21 10:49
談史明特殊意義 顏擇雅：他的獨是認清中共的獨2019-09-21 09:44
翁章梁代表小英總統 參加越南台商後援會成立2019-09-21 08:16
悼念921 韓國瑜：斷垣殘壁下的驚慌悲慟是難撫平的裂痕2019-09-21 04:49
試圖暗殺蔣中正亡命40年 史明傳奇一生不只這件事2019-09-21 01:52
史明逝世 陳菊「感謝用有限生命教導我們熱愛台灣」2019-09-21 01:48
史明一生傳奇 還曾與賴品妤「舞」出這段故事2019-09-21 01:00
史明辭世 蔡總統：他未竟的志業，我會永遠記在心裡2019-09-21 00:39
史明逝世 總統府深表哀悼2019-09-21 00:08
真正的獨派精神領袖史明辭世 享年103歲2019-09-21 00:05
台獨教父史明辭世 史明教育基金會明早說明2019-09-20 23:49
聯絡人成「無名氏」？ 國安局：對人員身分負保密義務2019-09-20 22:10
影╱徐國勇批韓國瑜：不應用政治語言講出傷害的話2019-09-20 21:15
不滿財產申報又遭抹黑 蘇嘉全提告300餘人2019-09-20 21:09
財產申報被抹黑 蘇嘉全護名譽對300餘人提告2019-09-20 19:23
影／高鐵南延詢答過招！曾銘宗嗆告 蘇揆妙回酸馬英九2019-09-20 18:31
總統府四點聲明 抗議蔡英文總統學歷報導2019-09-20 18:16
民進黨表態 踴躍參與929聲援香港反送中遊行2019-09-20 17:44
中央只關注高雄？游淑慧：蘇貞昌看不到台北治安需要？2019-09-20 17:02
台大生直奔LSE圖書館 林冠廷：館員允許我用電腦做筆記2019-09-20 16:14
選前撒幣為「蔡蘇配」？ 蘇貞昌：已經不癢 藍委別搔了2019-09-20 15:47
冷眼集／前朝人馬陽奉陰違…如何整頓高雄街頭2019-09-20 14:23
印花稅法若廢止 蘇貞昌：不會讓地方財源減少2019-09-20 13:30
羅智強為高潞‧以用抱不平：妳應該學學林昶佐2019-09-20 13:16
英文思維和一般人不同？她說蔡論文最難解釋就是這段2019-09-20 12:57
綠委提高鐵南延用特別預算 蘇貞昌：建設要有大魄力2019-09-20 12:31
陳水扁踩爛紅線 逾半泛綠受訪民眾贊成關回去！2019-09-20 12:29
藍推調閱委員會查總統學歷 蔡營：公然抹黑2019-09-20 12:15
曾銘宗：地方持續支應前瞻計畫 2025年22縣市恐全破產2019-09-20 12:00
蘇貞昌向立法院報告109年度中央政府總預算案2019-09-20 11:36
蘇貞昌報告明年度總預算：明年經濟可望穩健成長2019-09-20 11:30
向立院報告總預算案 蘇貞昌：22年首次平衡預算2019-09-20 11:19
台東民眾幸福感 最新民調：與其他5縣市同為全台模範生2019-09-20 11:14
控綠營肥貓卡爽缺 藍委：都是近親繁殖2019-09-20 10:53
藍再追論文 蔡英文競辦：國民黨敢不敢向校方查證？2019-09-20 10:52
新黨提政見：遷都中台灣 打造五大都會圈2019-09-19 00:15
列台民黨不分區立委？ 陳志銘證實：確實被徵詢2019-09-15 10:58
影／穿背心幫郭連署50萬份？ 柯文哲：我連署一份就好2019-09-13 09:21
熱門文章
金援改貸款遭拒 吉里巴斯與我斷交2019-09-20 13:10
台大生直奔LSE圖書館 林冠廷：館員允許我用電腦做筆記2019-09-20 16:14
國民黨登報籲郭台銘團結聲明 蔡沁瑜爆：2人不肯簽2019-09-20 12:53
郭台銘急踩煞車原來是為了她？初永真有兩大理由反對2019-09-20 15:17
徐永泰回應蔡總統：哪些地方不夠專業 請一一就文說明2019-09-20 18:16
BBC： 陸連拔台友邦 與這4件事有關2019-09-20 19:59
試圖暗殺蔣中正亡命40年 史明傳奇一生不只這件事2019-09-21 01:52
涉外人士：吉里巴斯要飛機 我方拒絕因此斷交2019-09-20 15:28
最新民調！郭台銘不選 蔡英文拉大領先韓國瑜10.5百分點2019-09-20 13:33
澳專家: 台灣還有邦交國會走 主因是這個2019-09-20 22:59
蔡英文的博士論文 政大也沒有留2019-09-20 22:34
吉里巴斯斷交前一天 我技術團還披露台灣怎麼幫他們2019-09-21 00:26
真正的獨派精神領袖史明辭世 享年103歲2019-09-21 00:05
台灣將與吉里巴斯斷交？ 外交部將開記者會說明2019-09-20 12:46
命理師用撲克牌算蔡英文運勢！分析2020韓蔡對決最終結局2019-09-21 09:50
蔡總統論文報導 聯合報對總統府聲明之回應2019-09-20 18:16
影／高鐵南延詢答過招！曾銘宗嗆告 蘇揆妙回酸馬英九2019-09-20 18:31
拒「韓朱配」喊團結 媒體分析朱立倫大動作三理由2019-09-20 13:25
【重磅快評】蔡英文別拿宇昌案為「論文門」打預防針2019-09-20 13:38
總統府四點聲明 抗議蔡英文總統學歷報導2019-09-20 18:16
英文思維不同？她說蔡英文論文最難解釋就是這段2019-09-20 12:57
楊實秋稱呂秀蓮為「三殺救星」 吸走蔡5%民調2019-09-20 17:26
921那夜她抱著幼女呼救 難忘「阿兵哥叔叔」救命之恩2019-09-20 12:52
史明一生傳奇 還曾與賴品妤「舞」出這段故事2019-09-21 01:00
空軍模型開箱挑戰推美洲獅直升機 「人偶」化逼真2019-09-20 18:23
蔡英文論文疑雲台師大教授:國民黨坐山觀虎鬥即可2019-09-21 09:08
吉里巴斯斷交 謝明輝：可能擴散至美國後院9友邦2019-09-20 18:03
部長、署長全都來 韓國瑜砲轟：中央搞壞高雄市形象2019-09-20 16:31
「國寶級經濟學家」殞落 中研院院士于宗先日前辭世2019-09-20 23:01
【重磅快評】因應斷交 蔡政府只會三招四兩撥千斤2019-09-20 17:24
一周斷兩邦交 國民黨要求撤換吳釗燮等不適任官員2019-09-20 14:03
韓國瑜批辣台妹：拿大罐萬金油「踏死」外交而已2019-09-20 20:22
傳與吉里巴斯邦交斷交？ 吳釗燮將親開記者會2019-09-20 12:52
韓郭蔡搶立委出秘招！他要戰「消波塊」 她用頭「一撞成名」2019-09-21 09:00
預知斷交紀事準到嚇人 台以不變應萬變2019-09-20 22:08
陳水扁踩爛紅線 逾半泛綠受訪民眾贊成關回去！2019-09-20 12:29
8年失6邦交國對比3年多失7國 扁提「攻勢外交」2019-09-20 22:07
截止前才宣布不選為卡柯文哲？ 郭辦：郭台銘不是故意2019-09-20 14:05
郭台銘不參選 楊秋興嘆：台灣喪失一次天大的機會2019-09-20 15:54
影╱5天斷交2國 誰是下一個外交危機國？蔡英文這樣回應2019-09-20 17:27
留言