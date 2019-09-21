柯文哲訪馬祖 笑問劉增應「現在只有我們是醫生嗎」？

2019-09-21 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台北市長柯文哲今天上午搭機前往馬祖，與連江縣進行縣市交流，縣長劉增應等人親自出來迎接。由於台北今天受到氣候影響，大雨不斷，再加上馬祖風勢太大，上午有班機因無法在馬祖北竿機場降落，遭原機折返，讓連江縣政府一度擔心柯文哲等人無法順利抵達。

對此，柯文哲笑說，不會啦，天氣很好，「我是晴天娃娃」。

柯文哲表示，台北市和連江縣有很多交流事項，劉縣長過去也曾來台北市政府拜訪過，連江縣最需要的是醫療，再來是E化，還有行銷觀光產業，「總之我來了，攝影機也會跟著來」，這總是一個辦法。

不過由於2020大選激烈，藍綠對立情況嚴重，如今劉增應似乎也是國民黨內，難得還願意和柯文哲站在一起的縣市首長。

對此，柯文哲說，縣政交流總是互相幫忙、互相學習。

對於連江縣多次縣市評比排名前面，又是全台最幸福的城市之一，柯文哲笑說，劉縣長是內科醫師，比較細心，做事比較細膩，縣民很喜歡，自己是外科醫師，有時太粗獷了。

有趣的是，柯文哲和劉增應也是目前全台唯二醫師出身的縣市首長，柯和劉兩人今也穿上醫師袍，柯文哲則是笑說「現在只有我們兩個人嗎」。