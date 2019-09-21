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蘇貞昌：有人邊吃豬肉邊罵政府 講話沒憑良心

2019-09-21 10:49聯合報 記者董俞佳╱即時報導

農委會今天舉辦108年產銷履歷達人頒獎典禮，行政院長蘇貞昌表示，政府將加強產銷履歷的權威感，將跨部會防止魚目混珠，讓在台灣生產的用心產品，更有保障，農民也更能受益。他也提到，政府用心防止非洲豬瘟，但是有人一邊吃豬肉，一邊罵政府，這是講話不憑良心。

農委會主委陳吉仲表示，過去這一年農業部門大幅邁進，產銷履歷方面，今年開始農委會補助每公頃1萬5000元，冷鏈系統也投入10億元補助，資源都是從行政院來。他說，如果沒有行政院大力支持，許多工作，可能無法邁進。

蘇貞昌表示，提倡產銷履歷是要讓民眾看到這個標誌就放心，所以要讓這個標誌更有權威感，讓在台用心生產的產品更有權威。

蘇貞昌說，他要求各部會讓產銷履歷發揮更大效果，這樣加入產銷履歷，才能有實質效益，避免魚目混珠，把不好的、帶有健康顧慮的農漁產品排除在外，就像排除非洲豬瘟一樣。

蘇貞昌主動提到非洲豬瘟，他說，8個多月來，非洲豬瘟病毒在全中國周邊的9個國家都淪陷，只有台灣還守住，所以今天還有豬肉吃、今年端午節還有肉粽吃。他說，有人講話不憑良心，但「你一方面吃豬肉，一方面罵政府，這是講話沒有憑良心」。

108年產銷履歷達人頒獎典禮。記者董俞佳／攝影
108年產銷履歷達人頒獎典禮。記者董俞佳／攝影
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108年產銷履歷達人頒獎典禮。記者董俞佳／攝影
108年產銷履歷達人頒獎典禮。記者董俞佳／攝影
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非洲豬瘟履歷蘇貞昌陳吉仲

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