談史明特殊意義 顏擇雅：他的獨是認清中共的獨

2019-09-21 09:44 聯合報 記者 聯合報 記者 周佑政 ╱即時報導



總統府資政、台獨精神領袖史明20日深夜辭世，作家顏擇雅今天表示，史明的特殊意義即在史是獨派中，唯一一位加入過中共，真心認同過中共，然後幻滅的。「他的獨，是認清中共厲害的獨，這點跟別的獨派很不一樣。」

顏擇雅在臉書表示，近年，最愛講反共的國民黨老將領紛紛赴對岸接受招待，參加官方活動。她並不覺得奇特，他們年輕時沒有左過，沒幻滅過，老了自然對中共灌迷湯完全無法抵抗。「那些有辦法免疫的，年輕時幾乎都左過，然後浪子回頭。李登輝如此，香港的李怡也如此」。

顏擇雅表示，本來她以為余英時是例外，結果余在回憶錄中披露自己20歲時曾被吸收加入共青團，就不算例外了。

她指出，台獨思想有兩次起源。一次是日本殖民時代的台共，這批人在二二八後逃到對岸，全變統派。第二次是二二八後誕生的獨立思想，這種獨派起心動念是反國民黨，不是反共，因此已有不少例子向中共靠攏。遠例是黃順興赴中，變成人大代表。近例是柯文哲自稱墨綠，是二二八受難者家屬，卻配合中共講 「兩岸一家親」。